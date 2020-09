Medvedev supera a Rublev por la vía rápida. US OPEN

El duelo ruso cayó para el favorito, Daniil Medvedev. El pupilo de Cervara superó en sets corridos a su buen amigo Andrey Rublev (7-6(6), 6-3, 7-6(5)). El nombre de Medvedev gana enteros para llevarse un trofeo que tendrá nueva campeón. El rival saldrá del partido entre Thiem y De Miñaur.

Daniil Medvedev y Andrey Rublev saltaban al Arthur Ashe Stadium por el boleto a semifinales. Medvedev, tercer preclasificado en Nueva York, llegaba al partido de cuartos de final sin perder sets, mientras que Rublev solo perdió uno ante Matteo Berrettini en su partido de octavos de final.

Ajustado primer set

Desde un inicio se notó la paridad entre los rusos. Rublev, con un juego más agresivo, intentó encontrar la forma de dominar a Medvedev. Sin embargo, el actual número 5 del mundo se defendió de buena manera. Ambos estuvieron muy fuertes con el servicio, lo cual generó que en esta manga no haya ninguna posibilidad de break. El set se definió en un tie break, que también fue muy disputado. Rublev inició mejor, con dos puntos consecutivos. El número 14 del mundo estaba 5-1 arriba y todo parecía indicar que el set se inclinaba para él, más aún cuando estuvo 6-3 por delante. Sin embargo, Medvedev despertó y encarriló 5 puntos consecutivos para adjudicarse el primer set. El final de la primera manga significó un duro golpe para Rublev y un impulso de moral para Medvedev.

Medvedev sentencia por la vía rápida

Duro golpe el que recibió Andrey tras tener casi atado el primer set. En cambio el poderío mental de Daniil le hizo acabar sumando la primera manga y dando un duro golpe en el marcador. El guión fue diferente porque esta vez era Medvedev el siempre llevaba la iniciativa en el marcador. El juego desde el fondo de la pista seguía siendo duro y con ambos rivales al límite pero parecía más entero Daniil. El partido daba la sensación de que en cualquier momento iba a tener un break a favor de Medvedev. Así fue y en el sexto juego quebró a su compañero para quedarse más cerca del segundo parcial. Daniil no falló y sumó el segundo set para estar a tan solo un paso de confirmar por segunda vez consecutiva su presencia en las semifinales.

Rublev seguía animándose e intentando creer en una remontada que parecía muy complicada. Ni una sola bola de break se vio en el tercer parcial. El duelo estaba más parejo pero Rublev no encontraba como hacer daño a su amigo. Medvedev seguía tranquilo con su servicio y aunque Rublev intentaba presionar Daniil no cedía. Así se fueron al tie break. Esta vez Medvedev no cometió errores y llevo el dominio hasta llegar a tener un 6-5 que le daba bola de partido. Medvedev jugó agresivo y al final una bola de Rublev se fue larga para confirmar su presencia en las semifinales.

Con información de Canal Tenis / Confirmado.net