¿Te gusta tentar a la suerte? Si sueles frecuentar salones de juego, seguramente disfrutes de apostar en las variantes más difundidas dentro de estos sitios, como la ruleta, el blackjack o el póker.

Sin embargo, además de estos juegos tradicionales, en tu casino o en tu bingo favorito puedes encontrar un dispositivo que atrae apostadores de diferentes latitudes gracias a sus luces y colores estridentes.

Las máquinas tragamonedas, conocidas en algunos lugares del mundo como tragaperras, generalmente se ubican cerca de la puerta de entrada de los establecimientos de juegos de azar, con el objetivo de incentivar a los jugadores a comenzar su jornada de apuestas.

¿Quieres saber cómo puedes resultar ganador? Te brindamos algunas estrategias.

Tipos de máquinas tragamonedas

Antes de ofrecerte consejos para triunfar en estas máquinas, es recomendable que conozcas sus dos diferentes variantes en términos de funcionamiento.

De premio programado

Este tipo de máquinas tragamonedas ofrecen premios en efectivo, o canjeables en dinero y se denominan de premio programado porque la recompensa se relaciona con el tiempo de juego o el orden de las jugadas.

De azar

Su funcionamiento es idéntico a las de premio programado, pero en este tipo de máquinas las posibilidades de ganar no dependen del orden o la combinación de jugadas, sino pura y exclusivamente del azar.

Consejos para ganar en las máquinas tragamonedas

¿Quieres convertirte en ganador? Apunta estos tips.

Verifica las particularidades de la máquina

Antes de jugar, chequea qué símbolos posee y cuáles son sus diferentes valores. También verifica si el dispositivo tiene una o varias líneas de pago.

Por otro lado, es importante que te tomes el tiempo necesario para leer las instrucciones de la máquina, a fin de seguir los pasos correctos en tus jugadas e incrementar las chances de ganar.

Analiza la rutina de pago

Las máquinas tragamonedas poseen rutinas de pago fijas. Algunas dan poco dinero en lapsos cortos de tiempo, mientras que otras ofrecen grandes sumas después de largas jornadas de juego.

Es decir, si una persona acaba de ganar mucho dinero en una máquina, probablemente los siguientes apostadores deban jugar muchas horas para obtener un premio. Ten en cuenta esta particularidad al hacer tu elección.

Elige máquinas con pozos pequeños

Si quieres ganar rápidamente, lo mejor que puedes hacer es apostar en las tragamonedas que ofrecen premios de poco dinero.

Aunque no te volverás rico, aumentarás las chances de ganar debido a que este tipo de máquinas cuentan con una menor cantidad de símbolos, lo que hace la jugada mucho más sencilla.

Escoge tragamonedas que posean varias líneas de pago

Evita apostar en máquinas que ofrezcan una sola línea de pago. Opta siempre por máquinas multilíneas.

Cuantas más sean las líneas de pago activadas, mayores serán tus chances de ganar en cada una de las jugadas.

Juega a la apuesta máxima

Esta estrategia se basa en efectuar la apuesta máxima permitida en la máquina elegida, ya sea al comienzo o en la mitad de la partida.

La clave está en verificar cuál es la apuesta máxima que ofrece cada dispositivo y elegir alguno cuyo monto se adecúe a tu presupuesto. De esta manera, aumentarán las chances de ganar, en términos de probabilidades y de cantidad de dinero a obtener.

Calcula el tiempo que llevas en la máquina

¿Cuánto se debe permanecer en la misma tragamonedas tentando a la suerte? No hay una respuesta exacta, pero si has invertido alrededor del 90% de tu dinero y no has ganado más que el 10%, es hora de cambiar de dispositivo.

Confirmado.net