Organizaciones mundiales de libertad de prensa y derechos humanos piden que se detenga la extradición de Julian Assange

Julián Assange enfrenta una sentencia de 175 años por publicar documentos del gobierno de EE. UU. que revelan pruebas de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos. La publicación de estas revelaciones de interés público fueron el resultado de la colaboración entre WikiLeaks y múltiples organizaciones de noticias como The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y muchos otros. La decisión política de enjuiciar a Assange no tiene precedentes y provocaría un escalofriante precedente para todos los periodistas y editores del mundo.

El Washington Post informó en 2013 que la Administración Obama no había procesado a Assange porque no había forma de diferenciar las actividades de WikiLeaks de las de sus medios asociados, como The New York Times y The Guardian . La administración Trump desde el principio ha apuntado a Assange y ha buscado restringir la libertad de prensa y publicación.

La fiscalía argumenta que las protecciones constitucionales de Estados Unidos para la prensa y la libertad de expresión no se aplican porque Assange no es ciudadano estadounidense. La administración de Estados Unidos está haciendo valer la jurisdicción extraterritorial sin aceptar protecciones constitucionales para los ciudadanos extranjeros.

Si se sienta este precedente, se abrirá la puerta para que otros periodistas y editores sean extraditados a Estados Unidos por reportajes que no le gustan a la administración estadounidense, brindan protección a los periodistas que operan en el extranjero.

Los Estados Unidos han admitido, bajo juramento, que no ha encontrado ninguna evidencia de que alguien haya sufrido daños como resultado de las publicaciones de WikiLeaks. Los fiscales testificaron sobre esto en el consejo de guerra de Manning en 2013 y nuevamente antes de las audiencias de extradición de Assange en 2019/20.

En agosto de 2017, durante la administración de Trump, se intentó presionar a Assange para que dijera cosas que serían políticamente útiles para el presidente. Después de que Assange no aceptó, fue acusado por la Administración Trump y se puso en marcha la solicitud de extradición.

En agosto de 2020, después de haber pasado 17 meses detenido por la solicitud de extradición de Estados Unidos, el fiscal general William Barr emitió una solicitud de extradición de reemplazo, dos días después de que el equipo de defensa de Assange hubiera presentado su evidencia final para la audiencia de extradición de septiembre. La defensa de Assange calificó la jugada de la última hora como en extremo “asombrosa”. La solicitud reemitida parece tener solo un propósito de relaciones públicas, ya que no contiene nuevos cargos, aunque aún amenaza a Assange con 175 años de cárcel. El equipo legal de Assange ha estado trabajando en argumentos y en evidencia relacionados con una solicitud de extradición anterior, efectivamente anulada por un nueva de último minuto, lo que socava el derecho de Assange a una audiencia justa y honesta en los tribunales del Reino Unido. jueza que preside la audiencia, Vanessa Baraitser, ha ordenado la extradición en el 96% de los casos que ha presidido, para los cuales la información está disponible públicamente.

Si es extraditado, Julián Assange será colocado bajo “Medidas Administrativas Especiales” (SAM’S), un régimen mucho más opresivo que las condiciones más restrictivas del Reino Unido. SAM “combina la brutalidad y el aislamiento de las unidades de máxima seguridad con restricciones adicionales que niegan a las personas casi cualquier conexión con el mundo humano”.

En los Estados Unidos, el juicio de Julián Assange se llevaría a cabo en el Distrito Este de Virginia, conocido como el tribunal de “Seguridad Nacional” de los Estados Unidos, donde ningún acusado de seguridad nacional ha ganado un caso. El grupo de jurados se extrae de un área que incluye la sede de la CIA y una extensa red de contratistas de seguridad nacional. Es el mismo tribunal donde se procesó al ex denunciante de la CIA John Kiriakou, quien denunció prácticas de tortura por parte de esta agencia.

El tratamiento de Julián Assange en la prisión HMP Belmarsh ha sido bien documentado. El profesor Melzer, relator de la ONU sobre la Tortura, ha descrito cómo “el Sr. Assange ha sido expuesto deliberadamente, durante un período de varios años, a formas persistentes y progresivamente severas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuyos efectos acumulativos solo pueden describirse como tortura psicológica “.

El Consejo de Europa aprobó una moción parlamentaria en 2020 declarando que “la extradición de Assange a Estados Unidos debe prohibirse”.

Si bien el derecho de Julián Assange a no ser torturado se ha violado invariablemente y seguiría siéndolo si fuera extraditado, su derecho a un juicio justo también se ha visto socavado.

Al equipo legal de Assange se le ha negado el acceso en persona a su cliente desde marzo. Sus abogados han experimentado una dificultad considerable para comunicarse con su cliente. Hablando en una audiencia reciente, Edward Fitzgerald QC, dijo: “Hemos tenido grandes dificultades para ingresar a Belmarsh para recibir instrucciones del Sr. Assange y discutir la evidencia con él, simplemente no podemos ingresar como requerimos para ver al Sr. Assange y tomar su instrucción”.

Las organizaciones de libertad de prensa han denunciado la acusación por criminalizar el comportamiento normal de recopilación de noticias. Un amplio espectro de apoyo de organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas (Unión Nacional Británica de Periodistas y Unión Australiana de Periodistas, MEAA) ha pedido que se detenga la extradición.

Confirmado.net