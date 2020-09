Citas Citables: Xi Jinping habla sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta

En vista de los nuevos desarrollos en la globalización, siete años atrás el presidente Xi Jinping planteó la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) para la cooperación internacional. Desde entonces, China ha firmado acuerdos de cooperación con 138 países en el marco de la IFR.

Además, el comercio de bienes con los países socios ha superado los 7,8 billones de dólares y la inversión directa superó los 110.000 millones de dólares, lo que ha dado un fuerte impulso al empleo y al desarrollo socioeconómico del país.

En la primera mitad de este año, la inversión que China ha realizado en los países encuadrados en la IFR aumentó un 19,4 por ciento.

Xi ha enfatizado la cooperación dentro de la IFR en muchas ocasiones en los últimos años. Las siguientes son algunas citas de sus frases destacadas:

— La IFR puede ser idea de China, pero sus oportunidades y resultados beneficiarán al mundo. China no tiene motivaciones geopolíticas, no busca crear bloques excluyentes y no impone acuerdos comerciales a otros.

— Gracias a nuestros esfuerzos en los últimos años, se ha establecido un marco general de cooperación. Es como completar un dibujo: se ha bosquejado el contorno; ahora debemos completar los detalles finos. Y debemos hacerlo con un cuidado meticuloso.

— La IFR que China lanzó está diseñada para movilizar más recursos, fortalecer la conectividad, aprovechar los motores de crecimiento potenciales y conectar los mercados. Está diseñada para integrar a más países y regiones en la globalización económica y lograr la prosperidad compartida a través de una cooperación mutuamente beneficiosa.

— La cooperación de la IFR abraza la tendencia histórica de la globalización económica, responde al llamado para mejorar el sistema de gobernanza global y está dirigida a las aspiraciones de las personas por una vida mejor.

— China continuará actuando sobre la base de los principios de consulta extensiva, contribución conjunta y beneficios compartidos, y buscará una cooperación abierta, respetuosa al medio ambiente y limpia en el marco de la IFR. China continuará aplicando un enfoque de alto estándar, centrado en las personas y sostenible para promover la cooperación de alta calidad con los países socios dentro del marco de la IFR.

Con información de Agencia XINHUA / Confirmado.net