Exagente Luis Chicaiza denuncia que fue presionado por el régimen de Moreno para involucrar a Correa y mandos jerárquicos en caso Balda

Mediante rueda de prensa realizada vía telemática desde Argentina, Luis Chicaiza exagente de seguridad del Ecuador, denunció que sufrió muchas presiones del presidente Moreno, Fiscalía, Policía nacional, Julio César Trujillo y otros sectores para acusar a Rafael Correa de haber montado el seudo secuestro en contra de Fernando Balda.

“Nos sacaban de los CRS clandestinamente para presionar que se involucren, con nuestro testimonio, a altos mandos jerárquicos y al expresidente Rafael Correa. Solo así nos otorgarían la cooperación eficaz, pena máxima de 9 meses y protección a testigos”.

Agregó que el caso Balda fue un tema político donde personajes como el ex Presidente del Consejo de Participación ciudadana, Julio César Trujillo y Santiago Cuesta (ex consejero de la Presidencia) le habrían presionado para otorgarle los beneficios de la cooperación eficaz. Relató que se reunió con Julio César Trujillo quien lo obligó a involucrar a dirigentes políticos del Ecuador para perjudicarlos. Lo amenazó con meterlo 9 años preso.

Insistió que el #CasoBalda fue político. “Detrás estuvo el expresidente del CPCCS, Julio César Trujillo y Santiago Cuesta. En vista que ya no nos podían ayudar y no llegaba una investigación transparente, jueza Daniela Camacho nos quitó el abreviado. Quedaba la cooperación eficaz”.

“Lenín Moreno tuvo reunión clandestina con Fernando Balda en Esmeraldas. En oportunas ocasiones les haré llegar esta información”, también denunció la falta de apertura de los medios de comunicación para dar sus testimonios.

RUEDA DE PRENSA DE LUIS CHICAIZA

He tenido tres atentados de bala, un atentado de accidente de tránsito, he presentado cartas al Ministerio de Gobierno, Fiscalía, al presidente Lenín Moreno, a la ministra @mariapaularomo, a la fiscal @DianaSalazarM2, pero no se me ha dado ni una sola respuesta”.

Raúl Chicaiza, exagente de inteligencia sobre #CasoBalda denuncia que solicitó refugio en #Argentina, porque #Fiscalia amenazó con implicarnos en otro caso. “Fui juzgado en pseudo #CasoBalda por presiones políticas de Santiago Cuesta y carteras de Estado”, aseguró.

El expresidente Correa se refirió a las declaraciones de Chicaiza.

De la larga intervención de un disperso Chicaíza, la substancia:

– Balda preparó caso con Moreno

– Trujillo lo presionó para que me involucre o lo mandaban 9 años preso

– Senain nunca incumplió la ley. Pablo Romero es inocente

– Balda es un delincuente

Pronto haré un video — Rafael Correa (@MashiRafael) August 31, 2020

