Romo y la Ley del Karma.”Que los inocentes no sean embarrados como estrategia de distracción de nadie”

La Ministra de Gobierno María Paula Romo mediante un video difundido por redes sociales intentó desmarcarse de las serias acusaciones que lo vincularían con tramas de presunta corrupción en el reparto de los hospitales en la que además estarían involucrados varios asambleístas del partido de gobierno.

“No jueguen con mi nombre señores, no es justo, no es correcto. Que la justicia haga su trabajo, que los culpables paguen y que los inocentes no sean embarrados como estrategia de distracción de nadie”, dijo Romo en su video de 8 minutos.

Romo ha sido víctima de su propia política gubernamental desatada en estos más de 3 años en donde personas inocentes han sido perseguidas, linchadas mediáticamente, acusadas sin fundamento, detenidas, encarceladas, quebradas económicamente con el apoyo de su emporio mediático a su servicio.

Vale recordar el emblemático caso Secom donde fueron vinculados a un proceso exfuncionarios públicos, empresarios por dos contratos perfectamente justificados, devengados y ejecutados. Allí se ordenó la prisión de 10 personas (4 estuvieron detenidas en el CDP por más de 80 días).

Posteriormente la misma Fiscalía sin tener elementos de convicción determinó la inocencia de varios exfuncionarios mediante el sobreseimiento definitivo, sin embargo sus nombres fueron embarrados por los mismos medios de comunicación que hora defienden a la ministra Romo.

“Que los inocentes no sean embarrados como estrategia de distracción de nadie”, eso es lo que hecho el régimen de Moreno durante todo su período. Ejemplos: Caso Secom, Balda, Sobornos, Rebelión, etc.etc.etc

Las redes vuelven a criticar a Romo

Romo tiene un ego gigante y una enorme ambición por el poder.



Nunca tuvo el favor popular, pero siempre se caracterizó por su obsesión por el poder y su arribismo, sino pregunten en la ID y en la UIDE. — Salim Zaidán (@SalimZaidan) August 31, 2020

Doña #Romo en modo #HartaDemencia ! Solo le faltó ponerse las Ray-Ban . 😡 pic.twitter.com/EZBeReKZoc — Ramiro Aguilar Torres (@ramiroaguilart) August 31, 2020

Romo acusa a Vivanco y al otro de hacer lo que sea por la pauta.

Eso no es novedad. Ya conocemos el deterioro moral de esta gente.

Pero el país le sigue exigiendo q nos explique el reparto de los hospitales. Eso es lo central. Si Boscán le enviaba corazoncitos rotos no interesa — Pedro Granja (@PedritoExtranja) August 31, 2020

Ah, y si están pensando:

"No ha d ser…después d la humillación d la última vez, ya no se ha d atrever"

Recuerden q hablamos d una psicópata q mandó al hospital a miles d compatriotas para luego de 11meses escupirles en la cara posando para ESTA foto!⬇️

(también creí q era meme) pic.twitter.com/hSYaTZNdWO — David (@DDavidVillamar) August 31, 2020

