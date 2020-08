Tour de France arranca mañana. Debutará Richard Carapaz por el “Ineos Grenadiers”

La lista de participantes de la 107ª edición del Tour de Francia ya es oficial y definitiva, con 176 corredores representando a 30 países y evolucionando dentro de un contexto muy particular: una burbuja destinada a evitar la Covid-19.

> El vigente campeón Egan Bernal es el jefe de filas de Ineos Grenadiers y la cabeza visible de un poderoso contingente colombiano, y se encontrará con rivales del calado de su compatriota Nairo Quintana, Thibaut Pinot o Mikel Landa.

> La etapa inaugural del Tour de Francia 2020 está diseñada para ofrecer una oportunidad a los velocistas de hacerse con el maillot amarillo. Serán 156 kilómetros con salida y llegada en Niza. Caleb Ewan, Sam Bennett, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo ó Bryan Coquard son alguno de los favoritos para la ‘volata’ de la Promenade des Anglais.

Desde hace varias semanas, un importante protocolo ha sido planificado y aplicado en colaboración con las autoridades sanitarias francesas y las diferentes autoridades del ciclismo con el fin de evitar la irrupción de la Covid-19 en el seno de la caravana del Tour de Francia. Toda vez que los acreditados, cuyo número se ha reducido en un 30% respecto a 2019, deben presentar un test PCR negativo antes de recibir su acreditación, el principal desafío reside en la protección ante el virus. Se ha creado una burbuja que comprende en torno a 650 personas que intervienen a la competición (ciclistas y técnicos), así como a 250 personas pertenecientes a la organización de la carrera, que están sometidos a un protocolo reforzado según el cual deben pasar dos tests PCR antes de la salida de la carrera y después uno cada semana.

Además, la mascarilla es obligatoria en todo el recorrido del Tour de Francia (se distribuirán a tal efecto 700.000 mascarillas, de las cuales 350.000 serán para el público) y se prevé utilizar dos toneladas de gel hidroalcohólico. Habrá controles de acceso a los puertos de montaña y se efectuará una campaña de comunicación para recordar las medidas de protección individual frente a la Covid-19. Además, una ‘unidad Covid’ compuesta por 20 personas estará constantemente en alerta, con un laboratorio móvil para efectuar tests de detección de la enfermedad con la diligencia necesaria.

INEOS GRENADIERS Y LA ESPALDA DE BERNAL

“¿Jumbo-Visma? Han progresado mucho en los tres últimos años, pero sería un error concentrarnos en un solo rival. Haremos nuestra propia carrera. Después de todo, ya hemos ganado el Tour de Francia con cuatro ciclistas diferentes”. Son palabras de Dave Brailsford, máximo responsable del Team Ineos, convertido desde esta semana en Ineos Grenadiers para promocionar el vehículo todoterreno que va a producir su patrocinador principal. La ausencia de dos de esos cuatro ganadores del maillot amarillo a los que aludía el técnico inglés, Geraint Thomas y Chris Froome, ha sido uno de los principales temas de discusión de los prolegómenos de la gran ronda francesa. “Chris no estaba listo para el Tour después de su lesión del año pasado”, defendió Brailsford. “En cuanto a Geraint, preferimos que se centre en el Giro”.

El otro punto candente de Ineos Grenadiers es la salud de su líder Egan Bernal, vigente campeón del Tour de Francia, que no pudo completar el reciente Critérium du Dauphiné por molestias en la espalda. “Ahora me encuentro mejor. Todavía me duele un poco, pero espero que vaya a mejor”, explicó el colombiano. Cuestionado por el recorrido y la estrategia de su equipo ante esta edición de la Grande Boucle, Bernal aseveró: “Es un recorrido muy duro y completo, con mucha montaña, etapas propicias para el viento, y una contrarreloj el penúltimo día que me obligará a atacar para afrontarla con ventaja”. El principal lugarteniente del corredor de Zipaquirá será el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro d’Italia 2019, que debuta en el Tour de Francia: “He podido entrenar bien en casa y llego en un estado de forma aceptable”. También estará el ruso Pavel Sivakov, criado en la localidad pirenaica de Soueich, por cuyas inmediaciones discurrirá el Tour de Francia el próximo fin de semana.

EL POTENCIAL DE COLOMBIA Y EL DEBUT DE ECUADOR E ISRAEL

Los 176 corredores del pelotón del Tour de Francia representan un total de 30 nacionalidades. Las delegaciones más amplias son las de Francia (39), Bélgica y España (17 cada una). El contingente colombiano es uno de los más potentes, con 10 ciclistas de los cuales 5 (Egan Bernal, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Rigoberto Urán y Nairo Quintana) han pisado alguna vez el podio de una gran vuelta. No obstante, sigue lejos la plusmarca histórica de 26 participantes colombianos registrada en 1986. Dos países participan por primera vez: Ecuador, con Richard Carapaz en el ‘ocho’ de Ineos Grenadiers, e Israel, con Guy Niv en Israel Start-Up Nation, que es asimismo el primer equipo israelí de siempre que compite en la Grande Boucle. No será el único conjunto debutante en la gran ronda francesa: también los galos de B&B Hotels-Vital Concept se estrenan en el Tour. En el lado de los clásicos, Movistar Team se lleva la palma con 36 participaciones (ésta será la 37ª), seguido de Jumbo-Visma (35) y Lotto-Soudal (33). No es de extrañar, pues, que los ciclistas del conjunto telefónico sean los que más Tours de Francia acumulan en sus piernas: 38, por 36 de Groupama-FDJ y 35 de CCC. El conjunto cuya media de edad es más alta, no obstante, es Mitchelton-Scott con 32,5. En el lado opuesto de la estadística, los jóvenes de Team Sunweb con 26,375.

THIBAUT PINOT SUEÑA CON EL MAILLOT AMARILLO

Entre los aspirantes a la sucesión de Egan Bernal en el palmarés del Tour de Francia, Thibaut Pinot es uno de los más destacados. El líder de Groupama-FDJ mostró en el Critérium du Dauphiné un estado de forma excelente y hoy se ha reafirmado en su intención de conquistar el maillot amarillo. “Me siento más fuerte mentalmente, llego al Tour al 100%. Me encuentro más sereno y acuso menos presión que en ediciones anteriores. Todo lo que me ocurrió el año pasado me ha curtido”. Respecto a la posibilidad de confrontar los bloques de Ineos Grenadiers y Jumbo-Visma, el galo se mostró desacomplejado: “Estamos un escalón por debajo, pero no tenemos ningún miedo. Incluso nos beneficia, porque serán ellos quienes tengan que llevar el peso de la carrera desde mañana mismo”. El apetito manifiesto de Thibaut Pinot volvió a salir a colación cuando le preguntaron por la llegada en alto de Orcières-Merlette, cuarta etapa de este Tour de Francia: “Será importante porque habrá un maillot amarillo en juego y se definirá la jerarquía de los aspirantes a la general por primera vez. Queremos ganar allí. Coger el liderato no sería recibir un regalo envenenado, sino hacer realidad un sueño”.

DEL ‘BENJAMÍN’ CHEVALIER AL ‘ABUELO’ VALVERDE

42 de los 176 ciclistas participantes en el Tour de Francia debutan en esta carrera. Para 10 de ellos, ésta será la primera gran vuelta de su vida. Destaca Maxime Chevalier (B&B Hotels-Vital Concept), el único corredor del pelotón nacido en 1999, que cuando comience a pedalear mañana en Niza sólo contará 21 años y 105 días. También están entre los diez más jóvenes de la carrera corredores del calado de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates; 21 años), Sergio Higuita (EF Education First; 23) o el vigente campeón de la Grande Boucle, Egan Bernal (Ineos Grenadiers, 23). El ‘abuelo’ del pelotón será Alejandro Valverde (Movistar Team), con 40 años y 125 días: si lograra repetir su podio de 2015 emularía a Raymond Poulidor, que también subió al cajón de París con 40 años en 1976. El español es también el ciclista presente en carrera que más veces se ha clasificado en el top10 del Tour de Francia (7) y más veces ha participado en la gran ronda francesa (12). En este último registro le siguen Tony Martin, de Jumbo-Visma, con 11 participaciones en su caso consecutivas; e Imanol Erviti, de Movistar Team, y Pierre Rolland, de B&B Hotels-Vital Concept, con 10 participaciones también consecutivas aunque interrumpidas en 2019 en el caso del francés.

MIKEL LANDA: “QUIZÁ SEA LA OPORTUNIDAD DE MI VIDA”

En la rueda de prensa telemática de Bahrain-McLaren, el alavés Mikel Landa se mostró confiado e ilusionado ante el inminente Tour de Francia. “Tengo la sensación de estar ante una gran oportunidad, quizá la oportunidad de mi vida”, expresó. “Estoy en un buen momento de madurez, tanto física como mental, y Bahrain me está dando el respaldo que he buscado toda mi carrera deportiva”. Y es que el vasco, top10 en los tres últimos Tours de Francia, fichó por el equipo dirigido por Rod Ellingworth para ejercer de líder único en la gran ronda francesa y aspirar a las más altas cotas. “Lucharemos y trabajaremos por el podio. Nuestro objetivo es pelear por la general, y no sólo por etapas. Tengo siete compañeros de mucho nivel y Wout Poels será mi mejor aliado en la montaña. En principio la responsabilidad de controlar la carrera corresponderá a otros equipos como Jumbo-Visma o Ineos Grenaiders, cuyos bloques serán muy difíciles de romper. Es normal que yo no esté entre los máximos favoritos a la victoria final. Otros corredores han demostrado más que yo a lo largo de su trayectoria”.

LA ILUSIÓN DE NAIRO QUINTANA

Tres veces podio en el Tour de Francia (2º en 2013, 2º en 2015 y 3º en 2016), además de dos veces ganador del maillot joven y otra del maillot de puntos rojos que distingue al mejor escalador, Nairo Quintana se presenta en esta edición de la Grande Boucle con aire de reinvención. Después de casi una década en Movistar Team, el colombiano viste ahora los colores de Arkéa-Samsic. “Estamos aquí, con un gran equipo, motivados e ilusionados”, contó en rueda de prensa. “Me encuentro en buena condición física y estamos preparados para lo máximo. Los resultados vendrán. Sólo esperamos que nos acompañe la salud y la buena suerte”. Quintana se declara “recuperado” del golpe que se llevó en la rodilla cuando le embistió un coche entrenando en su Colombia natal. “Quería llegar al Tour al 100%, en plenas condiciones, y en estos momentos me siento bien. Puede ser un Tour bastante abierto teniendo en cuenta el abanico de candidatos, pero el máximo favorito sigue siendo Egan Bernal. Será una carrera atípica por el tipo de entrenamientos que hemos hecho y por lo que hemos vivido durante la pandemia; veremos desfallecer a algunos líderes y deberemos adaptar la estrategia a las circunstancias”.

