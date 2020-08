TCE admite a trámite el recurso de apelación presentado por Andrés Arauz sobre reglamento del CNE que limita participación política a Correa y a los migrantes

El candidato presidencial por el progresismo en Ecuador Andrés Arauz interpuso el RECURSO DE APELACION de la Sentencia emitida con fecha 19 de agosto de 2020 a las 11h10 en la presente causa por el Juez de Instancia, para conocimiento y Resolución del Pleno. La Sentencia desechó el Recurso Subjetivo Contencioso Electoral contra la Resolución PLE-CNE-2-6-7-2020, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral aprobó las reformas al Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, por falta de legitimación activa.

Este recurso ha sido admitido y será el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral el que defina en los próximos días sobre esta apelación. Según Arauz la Sentencia limita el derecho de participación y pretende imponer una condición imposible de cumplir al momento de apelar la citada Resolución (3 días después de publicada en el Registro Oficial), esto es, ser candidato, puesto que las etapas dentro del periodo electoral son fases concatenadas que precluyen.

Arauz: “Creo que tendremos sorpresas muy positivas”

El candidato presidencial en diálogo con Pichincha Universal adelantó que en los próximos días podría haber información relevante respecto a la participación electoral de Correa, los migrantes y otros grupos que ven afectados por el reglamento del CNE.

“La ciudadanía debe estar muy atenta porque he presentado un recurso al Tribunal Contencioso Electoral desde hace más de un mes y pese a que el Tribunal se ha venido dando la vuelta el pleno decidió acoger nuestra apelación y estamos a pocos días de que el Tribunal Contencioso Electoral tome una decisión si es que el reglamento es o no viable, es o no legal y ahí vamos a tener creo yo sorpresas muy positivas para nuestro país en el sentido de facilitar la presentación y participación de Rafael Correa en la lid electoral”, dijo.

Confirmado.net