La vacuna COVID-19: El bien público de China contra “America Primero”. (E) Global Times

Con más de 20 millones de casos confirmados en todo el mundo, la gente está esperando ansiosamente la noticia de una vacuna exitosa y esperando una inoculación temprana. Según la OMS, para el 6 de agosto, seis candidatas a vacuna han comenzado la fase tres del ensayo clínico, de las cuales tres han sido desarrolladas por China. El progreso da al mundo un atisbo de esperanza. China ha sido un precursor en los esfuerzos mundiales para desarrollar una vacuna. Ha estado participando e impulsando la cooperación internacional en este sentido. Su promesa de convertir una vacuna desarrollada por China en un bien público mundial ha sido aplaudida por la comunidad internacional. En claro contraste, los Estados Unidos, otra importante fuerza de investigación y desarrollo. Sin embargo, se centra en el acaparamiento o incluso el monopolio de las vacunas. Guiados por “América primero”, dan rienda suelta al nacionalismo egoísta en este tema, que ha sido condenado por el mundo.

China está comprometida con la investigación y el desarrollo basados en la ciencia, mientras que los Estados Unidos recurren a la manipulación política. China ha hecho todos los esfuerzos posibles, de manera profesional y científica, para llevar a cabo la investigación por cinco vías técnicas con el fin de introducir una vacuna en el mercado en una fecha temprana. El Instituto de Productos Biológicos de Beijing del CNBG de Sinopharm ya ha construido la mayor instalación de producción de vacunas COVID-19 del mundo. El jefe del CDC de China dijo que ha tomado una vacuna experimental, enviando una fuerte señal del progreso y la confianza de China en la seguridad y eficacia de la vacuna.

Mientras tanto, el gobierno de los EE.UU. ha estado poniendo la política por encima de la ciencia, esperando que una vacuna COVID-19 pueda cambiar las cosas y tratando de usarla como una herramienta política para atraer a los votantes. Trump quiere crear una sorpresa de vacuna de octubre a través de la Operación Velocidad Warp, que acelera la investigación al reunir a las compañías farmacéuticas, agencias gubernamentales y el ejército. Es probable que sea un caso de prisa que hace desperdicio. Al mismo tiempo, algunos políticos estadounidenses han mantenido el fuego sobre los esfuerzos de I+D chinos acusando erróneamente a China de robar la investigación de la vacuna estadounidense. Moderna y otras empresas estadounidenses han alegado que los hackers con vínculos con China trataron de robar sus datos de vacunas. Pero, ¿cómo puede China robar algo que no ha sido creado? China está liderando el desarrollo de una vacuna a nivel mundial. No ha robado a nadie y no tiene necesidad de hacerlo. Ciertos políticos estadounidenses deben entender esto: difamar a otros no les ayudará a desarrollar una vacuna o a salvar a las personas infectadas en casa.

China opta por la cooperación mundial, mientras que los EE.UU. han estado renunciando a los acuerdos y organizaciones internacionales. China ha participado activamente en la cooperación internacional en la I+D de vacunas. El 12 de enero, China compartió con la OMS la información sobre la secuencia del genoma del nuevo coronavirus, preparando así el terreno para el desarrollo internacional de la vacuna. En marzo, las cinco rutas técnicas de las vacunas de China se abrieron a la cooperación internacional. Durante la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo, China, junto con más de 140 países, adoptó una resolución para reforzar la cooperación mundial en respuesta a la epidemia. En el proceso de desarrollo de la vacuna, China ha establecido buenas relaciones y ha llegado a un consenso de cooperación con Alemania, el Canadá, el Brasil, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y otros países.

En cambio, los Estados Unidos se retiraron de la OMS, se negaron a asistir a la Cumbre Mundial sobre la Vacunación, se negaron a participar en las investigaciones internacionales sobre vacunas e incluso se esforzaron por interferir en la cooperación internacional en materia de vacunas. J. Stephen Morrison, director del Centro de Política de Salud Mundial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), criticó el enfoque inconformista de los Estados Unidos por socavar los esfuerzos internacionales en materia de investigación y desarrollo de vacunas, ralentizar el desarrollo de las mismas y dificultar potencialmente la realización de soluciones de aplicación universal.

China busca el bien común del mundo, mientras que los Estados Unidos persiguen sus ganancias egoístas. Cuando se trata del suministro de vacunas, lo que importa es salvar vidas en lugar de convertirlo en un privilegio para uno mismo. El virus no conoce fronteras, y la vacuna también debería conocerlas. En la 73ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo, el Presidente Xi Jinping prometió solemnemente al mundo que el desarrollo y el despliegue de la vacuna COVID-19 en China, cuando esté disponible, se convertirá en un bien público mundial. Esta será la contribución de China para asegurar la accesibilidad y asequibilidad de la vacuna en los países en desarrollo, lo que demuestra la magnanimidad y generosidad de un país importante. El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que esperaba que China proporcionara un acceso prioritario a su país después de que se desarrollara la vacuna, y China ha respondido a ello positivamente.

Los Estados Unidos, en cambio, se negaron a compartir los resultados sobre el desarrollo de vacunas en la AMS e incluso intentaron presionar a los países africanos para que apoyaran una reducción de la redacción de las patentes, lo que fue rechazado y condenado categóricamente. La administración Trump ha dicho repetidamente que las vacunas deben ponerse primero a disposición de los estadounidenses. El Secretario de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. Azar hizo un truco político al visitar Taiwán, pero se negó a compartir el acceso a la vacuna con él. Los EE.UU. trató de comprar las empresas alemanas por sus patentes, y más tarde ordenó las vacunas de Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi y Glaxosmith Kline, y algunos de estos pedidos tienen un valor de cientos de millones de dólares. Los medios de comunicación alemanes arremetieron contra esto diciendo que el plan de los EE.UU. ha mostrado al mundo la cara fea de Washington. La medida de los EE.UU. de acaparar y monopolizar las vacunas por adelantado no tiene en cuenta las normas morales internacionales, por lo que parece un hombre de negocios interesado. Sólo pone los intereses de los EE.UU. en primer lugar, no importa lo mal que les vaya a los demás.

Estamos al final del túnel ya que la vacuna puede llegar pronto. Mientras la pandemia hace estragos, los países están buscando vacunas para abordar las preocupaciones más urgentes y salvar vidas. En lugar de monopolizar los recursos e ignorar las vidas de otros, los países deberían cooperar para superar los desafíos. China no pone sus intereses por encima de los de los demás y está actuando de manera responsable en lo que respecta a la salud pública mundial. La vacuna que desarrolle pertenecerá tanto a China como al mundo. Guiada por la visión de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, China continuará proporcionando una fuerza dura para luchar contra COVID-19 y se unirá a la gran mayoría de los países del mundo para formar la mayor sinergia hasta que el virus sea finalmente derrotado.

Por Hua Song: Global Times: El autor es un observador de Asuntos Internacionales.

