Andrés Arauz: “La integración regional es un imperativo que exigen los pueblos..”

El progresismo en Ecuador se pronuncia sobre la política exterior que debería tener el gobierno nacional a partir del 24 de mayo de 2021. Andrés Arauz, candidato presidencial admite que está convencido de la integración en todas las áreas.

“Soy un convencido de la integración regional no solo desde las perspectivas económicas, tecnológicas que pudieran tener (…) sino en los ámbitos educativo, cultural, económico, identitarios. No podemos entender como América Latina no está unida teniendo tantos elementos en común..”

En declaraciones a Telesur, Arauz anunció que trabajará arduamente para recuperar la agenda de la integración regional porque es un imperativo que exigen los pueblos. Agregó que es indignante que el gobierno de Ecuador haya renunciado a ser la capital de Sudamérica.

Exvicecanciller Fernando Yépez Lasso considera apropiada la perspectiva regional de Arauz

Fernando Yépez Lasso publicó una serie de twetts relacionados con el punto de vista del candidato. Mostró su apoyo a esta línea integracionista.

Confirmado.net