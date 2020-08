Experto Juan P Albán: “No es jurídico” la conformación del Tribunal de casación con Conjueces temporales.

La conformación del Tribunal que analiza el recurso de casación presentado por todos los procesados en el denominado caso “Sobornos”, despierta muchas inquietudes por su ilegalidad.

La periodista Licenia Espinel de Pichincha Universal preguntó al experto Juan Pablo Albán sobre la conformación del tribunal de casación en medio de un concurso de jueces llevado a cabo de manera apresurada por el Consejo de Judicatura.

P: Es legal la constitución de un Tribunal de casación con jueces o conjueces encargados y más aun en medio de un concurso de jueces que de alguna forma podría presionar a este grupo de magistrados a que emita o o un pronunciamiento no necesariamente pegado a derecho?

R: “Licenia la respuesta corta es No. No hablemos de la expresión legal pero no es jurídico, el derecho internacional determina que las garantías de independencia judicial tienen que ver con los procesos de designación con la estabilidad en el cumplimiento de las funciones y con la forma en que se aplica la potestad disciplinaria con respecto de los jueces. En el caso de los jueces temporales no hay garantía de independencia y no hay garantía de independencia porque como no tienen un período de funciones y no saben cuando se van, están sujetos a cualquier forma de presión, más todavía si es que esos jueces que son temporales pretenden volverse permanentes porque yo tengo conocimiento que algunos de los jueces temporales se han presentado en el marco del concurso para poder quedarse de manera permanente en la Corte..”

En contexto

Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Rafael Correa, considera que la ilegalidad en la constitución del Tribunal de casación se mantiene vigente porque “es ilegal la constitución de un Tribunal con jueces o conjueces encargados porque no existe en la norma el cargo de juez o conjuez encargado”.

Además, dice el abogado del exmandatario, existiría una situación que incide en la coyuntura histórica del caso que es la inminencia de la designación de nuevos jueces para la CNJ, donde más de una persona aspira a ser juez de la Corte e incluso querrá hacer méritos para llegar a esas posibilidad.

La defensa de Correa, al igual que otros abogados en esta causa, cree que sería lo “correcto, justo y legal” que se espere a que el Consejo de la Judicatura termine su proceso de selección para jueces de la CNJ, en enero de 2021, y así tener jueces titulares y no encargados para el caso Sobornos.

El paso siguiente en el proceso es que los integrantes del Tribunal den a conocer la fecha en la que se dará la audiencia de casación y los cargos casacionales que se habrían aceptado y serán debatidos en la diligencia.

Confirmado.net / Pichincha Universal