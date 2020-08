Experto Gonzalo Silva: “Lamentablemente en la administración de justicia actual se aprecia la presión política, social y económica..”

La jueza Daniella Camacho nuevamente fue centro de la polémica en el denominado Caso “Sobornos”. A pocas horas de haber remitido un oficio manifestando que el recurso de apelación pone fin al juicio y que el recurso de casación, no es una tercera instancia, sino un recurso extraordinario que puede plantear el agraviado por una sentencia que se encuentra ejecutoriada, ahora señala que quien debe certificar si la sentencia se encuentra ejecutoriada es el Juez ponente que posee jurisdicción y competencia en la misma.

El experto en asuntos penales Gonzalo Silva en declaraciones a Pichincha Universal se refirió al “papelón” que cumplió la jueza nacional Daniella Camacho respecto a la vigencia del recurso de casación en el contexto del denominado caso “Sobornos”.

“Estamos para largo todavía, primero la admisibilidad de los 20 recursos de casación, si es que no se admite alguno de los casos pueden interponer el recurso de hecho no está vedado, la Constitución posibilita este recurso cuando no se admite la casación..”

Silva también criticó a los medios de comunicación y mencionó a Teleamazonas porque están interviniendo en este tipo de casos para comunicar otro tipo de intereses a los que no están llamados.

“Teleamazonas por ejemplo ya está dictando sentencia están explicando al mundo entero cómo tiene que sustanciarse y que tiene que resolverse, esta no es función de un medio de comunicación, debe ser objetivo”.

Confirmado.net / Pichincha Universal