Caso Sobornos: Ahora jueza Camacho dice que solo el Juez Ponente puede certificar si la sentencia está ejecutoriada

#CasoSobornos



Cuando piensas que agosto no te puede sorprender más, aparece la Jueza Camacho con esta leguleyada.



Repitan conmigo: Mientras este pendiente un recurso “ordinario o extraordinario”, la sentencia no se encuentra ejecutoriada.



Vamos, no es tan difícil. 😉 pic.twitter.com/cBfOh6er6d