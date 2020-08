Romo: “Se me acusa hasta de lo que llueve y no llueve”, pero no responde #QuienRepartiolosHospitales

La ministra de Gobierno Paula Romo no respondió la pregunta que se hace todo el país y que en redes sociales sigue siendo tendencia: #QuienRepartioLosHospitales

En un breve contacto con los medios de comunicación, una evasiva funcionaria no respondió sobre #QuienRepartioLosHospitales en Ecuador.

“Se me acusa hasta de lo que llueve y no llueve, pero usted cree que si alguien tuviera una sola prueba en mi contra no lo habría mostrado ya. Hay algunas asambleístas que pretenden su 5 minutos de fama alrededor de este tipo de acusaciones..”

Confirmado.net / VIDEO @ecuainm_oficial