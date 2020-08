China condena orden ejecutiva de EEUU contra TikTok

China condenó hoy lunes la reciente orden ejecutiva de Estados Unidos que ordena a ByteDance deshacerse de sus intereses en las operaciones de TikTok en Estados Unidos en un plazo de 90 días, y dijo que las llamadas libertad y seguridad son meras excusas de la política de cañonera digital de algunos políticos estadounidenses.

En respuesta a una pregunta sobre lo afirmado en la orden, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en la rueda de prensa diaria que de acuerdo con informes, en sus operaciones en Estados Unidos, todo el personal administrativo a nivel medio y alto de TikTok, incluyendo al director general, es estadounidense.

Sus servidores están en Estados Unidos, sus centros de datos están en Estados Unidos y Singapur y todos los equipos localizados. La compañía contrató a 1.500 empleados estadounidenses y prometió crear 10.000 trabajos. Su política de auditoría y el código fuente del algoritmo están abiertos al público.

Es justo decir que TikTok ha hecho casi todo lo que la parte estadounidense exige. Sin embargo, todavía no puede escapar al robo disfrazado y coercitivo de ciertos individuos estadounidenses que buscan ganancias políticas egoístas, dijo Zhao. Algunos políticos estadounidenses intentan inventar acusaciones de la nada a fin de estrangular a TikTok.

El portavoz señaló que la seguridad nacional, en opinión de algunos políticos estadounidenses, es un pretexto genérico para que el país cause problemas y reprima a compañías no estadounidenses.

Estados Unidos sigue diciendo que TikTok y otras compañías ponen en peligro su seguridad nacional, dijo Zhao, pero incluso los informes de evaluación pertinentes de la Agencia Central de Inteligencia indican que no hay evidencia que muestre que China haya interceptado datos de TikTok o que haya utilizado la aplicación para introducirse en los teléfonos móviles de los usuarios.

Zhao añadió que grupos de expertos pertinentes de Estados Unidos también indican que prohibir ciertas aplicaciones sólo porque pertenecen a una compañía china definitivamente no se basa en motivos de seguridad.

Esto demuestra una vez más que las llamadas libertad” y “seguridad son simplemente excusas para la política de cañonera digital de algunos políticos estadounidenses, dijo el portavoz.

Este tipo de comportamiento intimidatorio es una flagrante negación de los principios de la economía de mercado y la competencia justa, en relación con las cuales Estados Unidos se considera un ejemplo, y una violación a las reglas del comercio internacional, dijo Zhao. Sabotear deliberadamente los intereses de otros países está destinado a dañar los intereses del propio Estados Unidos, indicó.

Instamos a la parte estadounidense a corregir de inmediato sus errores, a dejar de difamar y calumniar a China y a cesar la opresión infundada de las empresas de otros países, añadió Zhao.

Con información de Agencia XINHUA / Confirmado.net