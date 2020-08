Fiscalía pide al cuestionado Pablo Celi, remitir su “nombramiento” certificado

Mediante un impulso fiscal dentro del proceso penal por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas en contra del cuestionado Contralor Pablo Celi, la Fiscalía ha solicitado a Contraloría el envío de la documentación certificada sobre quien o quienes ejercían los cargos de Contralor y Subcontralor en el período de mayo y junio de 2017.

La solicitud dispone a la Dirección de Talento Humano de la Contraloría General del Estado, remitir la siguiente información:

a).- Informen de forma certificada quien es la persona que ostentaba el cargo de Contralor General del Estado, durante los meses de mayo y junio del año 2017.- b) Informen de forma certificada quien es la persona que ostentaba el cargo de Sub Contralor General del Estado, durante los meses de mayo y junio del año 2017.- c) De ser positiva su respuesta deberá remitir copias certificadas de las acciones de personal, contratos de prestación de servicios, de los meses de mayo y junio del año 2017. Lo solicitado deberá ser remitido a este Despacho, ubicado en el edificio de la Fiscalía General del Estado, 8vo piso, Av. Patria y Juan León Mera, en esta ciudad de Quito, en un plazo no mayor a cinco días., .- OFÍCIESE.- NOTIFÍQUESE.- CUMPLASE.-

EN CONTEXTO

Acción de personal 913 firmada por Carlos Pólit entonces Contralor: Concluir la designación de Pablo Celi como subcontralor.

A través de un documento notarizado en Miami y difundido por el abogado de Pólit, Jorge Acosta, se remueve del cargo a Celi y se señala que la acción de personal respectiva fue firmada el 25 de mayo, un día antes de su viaje. En reemplazo de Celi se nombró a Sabett Chamoun Villacrés.

Acción de personal 914 firmada por Carlos Pólit entonces Contralor: Concluir la designación y designar a Sabett Chamoun

Acción de personal 915 firmada por Carlos Pólit entonces Contralor: Subrogar funciones Sabett Chamoun

Confirmado.net