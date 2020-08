Alejandro Rodas exfuncionario de Contraloria-sobre incendio en octubre:”Eso fue fraguado por la propia Contraloría y la cabeza hacia abajo..”

Alejandro Rodas Coloma Abogado y Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Ocupó varios cargos en Contraloría General del Estado entre 2018-2019: Director Nacional Técnico de Normativa; Director Provincial De Esmeraldas; Director Regional 10.

Rodas es nuestro invitado central para dialogar sobre el trabajo que realiza la Contraloría General del Estado bajo el mando del cuestionado Pablo Celi, cuya legalidad y acciones en el cargo están en duda.

Incendio en Octubre “fue fraguado por la propia Contraloría y la cabeza hacia abajo”

El exfuncionario de Contraloría señaló que el incendio de las instalaciones de la entidad en octubre de 2019 “fue fraguado por la propia Contraloría y la cabeza hacia abajo”.

“Todas las anomalías que no pueden sustentar como por ejemplo desvanecer la glosa millonaria contra la empresa Claro por 112 millones de dólares de perjuicio al Ecuador y la entrega inmediata de la tecnología 4G a Conecel porque ese es el tema de fondo, significa que muchos de estos documentos que no constan, que no reposan, debieron desaparecer..”

Agregó que Pablo Celi es un formador de militares, el trabajó con la vieja teoría del Plan Cóndor y todo lo demás. “Este señor sabe de inteligencia, de estrategia y en Contraloría la memoria histórica mas importante que tiene el país, era evidente de que cualquier persona con un mínimo de 3 dedos en la frente, lo que debía hacer era acordonar el cerco de por lo menos dos o tres círculos de seguridad, la Contraloría estuvo botada y hay videos que mas adelante también indicaremos de militares adentro de la Institución..”

En esta entrevista con Rodas quien fuera funcionario de Contraloría General del Estado y ahora encabeza un grupo de perjudicados por la persecución del ente de control, abordamos otros asuntos de interés:

El trabajo que realiza el ente de control es un trabajo técnico jurídico o resulta y se ha convertido en una suerte de momentos políticos?

Se ha mencionado también que existen funcionarios en cargos directivos en la Contraloría que dirigen y lo ha dicho de manera textual como “cofradía”?

En diciembre de 2017 se suscribió el contrato de 1 millón y medio de dólares con el ya cuestionado Daniel Salcedo.

Hay un cerco mediático en los medios de comunicación para proteger a Pablo Celi?

Tiene potestad la Contraloría para intervenir en el proceso electoral en Ecuador y pedir la eliminación del Movimiento Compromiso Social?

Estos y otros temas abordamos en esta entrevista con Alejandro Rodas Coloma, exfuncionario de Contraloría General del Estado.

Confirmado.net