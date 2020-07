Curiosidades sobre los casinos

Reconozco que de vez en cuando me gusta apostar, siempre moderadamente y poniéndome límites e intentando pensar bien la apuesta antes de hacerla, algo que no sucede con los establecimientos físicos como son los casinos. En la comodidad de nuestra casa podemos controlarnos mejor y tener más presente nuestros límites y cuándo dejar de jugar, algo que no sucede normalmente en los casinos porque tienen muchos alicientes que consiguen enganchar bastante.

¿Por qué resultan tan adictivos los casinos físicos?

Los casinos resultan bastante adictivos por muchas razones y lo mismo que sucede en los supermercados donde los carros siempre tienen una desviación en las ruedas hacia la izquierda o la razón del por qué en los anuncios de relojes siempre marcan las diez y diez, los casinos también tienen sus curiosidades, algo que intentaré condensar en esta entrada, al menos lo más característico.

Por ejemplo, en un casino no veremos ni un solo reloj y seguramente ninguna ventana, quizá para perder la noción del tiempo o quizá también no entretenernos con lo que sucede del casino hacia afuera y nos centremos principalmente en lo que estamos haciendo, es decir, jugando.

El ambiente que se encuentra en un casino es muy especial, la intensidad de las luces está bastante controlada e incluso la elección del color de las sillas, las paredes o la moqueta, todo está completamente estudiado para que nos sintamos cómodos.

¿Por qué hay tanto ruido? Las sirenas de las máquinas tragaperras y sus otros sonidos, el murmullo de las personas, la educación y sonrisas del staff o incluso las luces, hacen pensar a nuestro subconsciente que tenemos muchas oportunidades de ganar, sobre todo cuando vemos que hay otras personas que están ganando, razón por la cual las slots están tan cerca una de otra en la mayoría de los casos.

Todo está estudiado para que nos sintamos más cómodos y de esa forma podamos gastar más dinero en las apuestas, todo está estudiado hasta el más mínimo detalle, lo que hace que tengamos más oportunidades de perder dinero porque estamos bombardeados por infinidad de información. ¿Conocías todos estos detalles?

