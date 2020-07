El ‘Big Four’: Los dueños del top2 del ránking ATP desde 2005

La longevidad en el ranking ATP de estos cuatro hombres vuelve a quedar patente al ser los únicos tenistas en los últimos 15 años que han llegado al top2 del mundo. La hegemonía más grande es la de Federer-Nadal o Nadal-Federer, repartiéndose entre ellos hasta 322 semanas en los dos puestos más altos de la clasificación mundial.

Cierto es que, en términos de títulos, especialmente Grand Slams y Masters 1000, la distancia entre el denominado ‘Big Three’ (Nadal, Federer, Djokovic) y Andy Murray, el tenista que más cerca ha estado de hacerles sombra, es más que evidente. Sin embargo, si hablamos de ranking, el escocés también comparte con estos tres hombres una estadística temible que refleja el gran poderío de estos cuatro tenistas durante los últimos 15 años. Aparte de ellos, ningún otro jugador ha sido capaz de ocupar alguna de las dos primeras plazas de la clasificación mundial desde 2005.

Hewitt, Roddick y Ferrero, los últimos en disfrutar de tal privilegio

Todo comenzó el 24 de julio de 2005, cuando Rafa Nadal, ya campeón de Roland Garros con 19años, conquistó el torneo de Stuttgart, sobre tierra batida, tras vencer al argentino Gastón Gaudio en la final. Al día siguiente, lunes 25, el español estrenó su primera semana como número dos del mundo (es el que más ha estado en el top2 del ranking con 548 semanas). Solamente Roger Federer quedaba ya por encima.

Desde ese día, sólo dos jugadores más han ostentado el privilegio de ocupar alguna de las dos primeras plazas del ranking ATP: Novak Djokovic y Andy Murray. Así pues, durante los últimos quince años estos cuatro fantásticos han dominado con puño de hierro la clasificación mundial, imposibilitando a otros tenistas de gran calibre, como Stan Wawrinka o Juan Martín del Potro(este último también a causa de las lesiones), por ejemplo, el acceso a esos dos primeros puestos.

El último jugador fuera de este selecto cuarteto en llegar al número dos del mundo fue el australiano Lleyton Hewitt. Precisamente, la última vez que el de Adelaida ocupó tal honor fue en el citado 24 de julio de 2005. Antes, otros dos jugadores que se estrenaron en el top2 antes de los miembros del ‘Big Four’ fueron el estadounidense Andy Roddick (noviembre 2003) y el español Juan Carlos Ferrero (julio 2003).

Una larga lista de excelentes números tres del mundo

Desde julio de 2005, ha habido hasta 16 tenistas presentes, excluido el ‘Big Four’, en el top4 del ranking. Once de ellos alcanzaron el número tres del mundo (Nalbandian, Ljubicic, Davydenko, Ferrer, Wawrinka, Raonic, Zverev, Dimitrov, Cilic, Del Potro y Thiem) y otros cinco el cuarto puesto. Thiem es el que ostenta actualmente ese número tres del mundo, aunque todavía a gran distancia de Nadal, que ocupa el segundo lugar, con 2.805 puntos de ventaja sobre el austríaco.

Si echamos la vista atrás, el dominio del circuito se encontraba mucho más repartido. Desde principios de los 90 hasta julio 2005, la friolera de 22 tenistas tuvieron la oportunidad de estrenarse como números dos del mundo. Hoy en día, solamente Wawrinka y Del Potro han sido los que más cerca han estado de romper ese dominio. Justo cuando estaban en su mejor momento, sus respectivas lesiones en la rodilla (2017 y 2018) se lo impidieron.

Federer-Nadal, el binomio más repetido

Dentro de esta particular hegemonía, la combinación que se ha dado con más frecuencia es la de Federer-Nadal o Nadal-Federer, con 322 semanas (no consecutivas) en las que los dos se intercambiaron las dos primeras plazas. Detrás de ella, aparece la de Nadal-Djokovic (213semanas), Djokovic-Federer (110 semanas), Djokovic-Murray (103 semanas) y Murray-Nadal(13 semanas). Así pues, todos estos números no hacen más que reflejar la dictadura que estos cuatro hombres han impuesto y continúan imponiendo en el tenis masculino actual. Y desde un punto de vista personal, que dure todo lo que haga falta.

Con información de Canal Tenis

Confirmado.net