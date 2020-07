Cómo frenar el Síndrome Burnout o trabajador quemado durante la cuarentena

El síndrome de Burnout o síndrome de “estar quemado”, consiste en un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el cansancio psíquico o estrés que surge relacionado al ámbito laboral. Varios profesionales durante la cuarentena se han tenido que adaptar a una serie de nuevos y agotadores desafíos durante el coronavirus, por lo que desde Liberty Seguros se ha visto necesario exponer distintas recomendaciones para ayudar a abordar esta nueva forma de agotamiento.

Ya son cuatro meses desde que el Ecuador entró en cuarentena. Pese a que ya hay provincias que están retomando sus actividades, la modalidad de teletrabajo se mantiene en la mayor parte de empresas. Miles de personas tuvieron una transición de las oficinas físicas a manejar todo vía online con menos de un día de aviso para empacar sus pertenencias y comenzar a idear sistemas para continuar con sus actividades desde casa. Aunque al principio esta transición dio alivio, a medida que las semanas se convirtieron en meses, el trabajo a distancia ha traído nuevos factores de estrés a los ecuatorianos. Para frenar este síndrome es importante tomar en cuenta que:

Teletrabajar no es estar todo el día disponible: Al no tener una rutina normal las horas de trabajo se han incrementado. Especialistas recomiendan seguir manteniendo horarios para poder planificar de mejor forma el día. Realizar teletrabajo no significa que se deje de lado los descansos, las comidas, el ejercicio y el sueño.

Realiza modificaciones en tu nuevo lugar de trabajo: Cuando se trabaja con la computadora, la pantalla debe estar a la distancia de un brazo de la cara, recomienda la Academia Americana de Oftalmología. Se debe tener en cuenta que el contraste y el brillo de la pantalla no debe ser más brillante que la habitación. Puedes levantarte y moverte al menos 15 minutos cada dos horas, esto lo aconsejan los médicos, aunque sea para subir y bajar las escaleras.

Desconéctate: Es importante que, una vez finalizada la actividad laboral, poder tener una desconexión total o parcial del trabajo. Es decir, distanciarse psicológicamente de todas las tareas o cosas pendientes para enfocarse en otras actividades que previo a la cuarentena se realizaba. El teletrabajo no es un obstáculo para leer un libro, hacer ejercicio o mirar las series que tanto disfrutas en familia.

Disfruta tiempo a solas: Dedícate de 5 a 10 minutos de tiempo para estar a solas. Este lapso es suficiente y necesario para mejorar la salud mental y emocional y la de tu familia. En este espacio, disfruta del silencio total, o escucha música que disfrutes. La Organización Mundial de la Salud clasificó al ‘burnout’ o síndrome del trabajador quemado como una enfermedad, esto entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Esta es la primera vez que se incluye como enfermedad a un estado de agotamiento y un sentimiento de falta de eficacia y rendimiento en el trabajador. Si usted es uno de los ecuatorianos que se encuentran trabajando de manera remota o con modalidad de teletrabajo, es importante que tome en cuenta estas recomendaciones y así evitar ser víctima del burnout.

Con información de Liberty Seguros

Confirmado.net