El mundo de hoy no debe ser secuestrado por los locos políticos de EE.UU: Editorial del Global Times

Oficiales de la ley de EE.UU. irrumpieron en el consulado chino en Houston el viernes, violando descaradamente las convenciones diplomáticas internacionales, dando otro paso adelante en el pisoteo de la civilización diplomática humana.

El gobierno de EE.UU. ordenó el cierre del consulado chino en Houston bajo la absurda excusa de proteger la propiedad intelectual de los EE.UU. y la información privada de los estadounidenses. La medida impulsó los ataques de EE.UU. contra China a un nuevo pico.

A estas alturas, el mundo debe haber visto claramente cómo Washington ha provocado a Pekín una y otra vez, empujando sus lazos con China a una nueva guerra fría. China está obviamente en el lado defensivo, con todas sus acciones como contramedidas, que está en el lado correcto de la justicia internacional y que se llevan a cabo para salvaguardar los intereses nacionales de China. Ni una sola vez China ha provocado primero.

China ordenó el cierre del consulado de EE.UU. en Chengdu, provincia de Sichuan, el viernes. Al igual que los EE.UU., la parte china también estableció un límite de 72 horas para el cierre. Es una represalia recíproca basada en reglas diplomáticas.

Mirando hacia atrás en los últimos dos años, casi toda la turbulencia en los lazos entre China y EE.UU. se agitó por las provocaciones del lado de EE.UU., que fueron seguidas por las contrarreacciones del lado chino. En efecto, hay muchas diferencias entre China y los Estados Unidos, pero ¿tiene la actual administración estadounidense el derecho de empujar a las dos grandes potencias a un enfrentamiento a gran escala y llevar a la sociedad humana a una era de antagonismos y conflictos?

China está ejerciendo una restricción estratégica hacia los EE.UU. basada en su propia filosofía. Pekín sólo toma represalias después de los ataques de Washington. Pero el mundo sabe que aunque la fuerza general de China no es tan fuerte como la de los EE.UU., es un país poderoso con fuertes capacidades industriales y sectores industriales completos. Es una potencia nuclear con capacidad de segundo ataque. Cuando se trata de intereses fundamentales, China tiene suficiente voluntad para rechazar todos los desafíos.

La gente se pregunta: ¿Hasta dónde seguirá la actual confrontación entre China y EE.UU.? ¿Tomará forma una nueva guerra fría? ¿Habrá conflictos militares y los posibles enfrentamientos evolucionarán hacia una confrontación militar a gran escala entre ambos?

Tal vez todo el mundo cree que China no quiere una nueva guerra fría, y mucho menos una guerra caliente. Pero las cuestiones mencionadas se han convertido en un inquietante suspenso porque nadie sabe cuán salvajes son las ambiciones del equipo dirigente de los Estados Unidos en la actualidad, y si las sociedades estadounidenses e internacionales son capaces de frenar sus ambiciones.

La mayoría de los americanos tampoco quieren ver estallar una guerra. Sin embargo, el populismo y el disgusto de los americanos por el rápido desarrollo de China puede ser explotado por la administración del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Los estadounidenses creen que los funcionarios del gobierno de EE.UU. saben hasta dónde llegar y cuándo parar. Sin embargo, la verdad es que esos funcionarios siguen forzando los lazos entre China y EE.UU. en una situación desesperada hasta que se atreven a provocar una guerra.

Algunos países consideran la confrontación China-EE.UU. como una oportunidad para ampliar su espacio estratégico. Los países occidentales, que tienen diferencias ideológicas inherentes con China, tienen sentimientos encontrados sobre el feo objetivo de Washington bajo la bandera de luchar contra una “nueva tiranía” de China. Tienden a balancearse ante las descaradas medidas de EE.UU. para poner en peligro la paz mundial. Asustados por la amenaza de Washington, algunos países no tienen otra alternativa que cooperar con los EE.UU.

China es un defensor. Pero si Washington está tan decidido a empujar los lazos entre China y EE.UU. en la peor dirección, China no será capaz de cambiar la tendencia por sí sola. Una vez que Washington pueda hacer lo que quiera de forma desenfrenada, el siglo XXI será más oscuro e incluso más explosivo que la época de la Guerra Fría. Chispas accidentales pueden llevar a una catástrofe sin precedentes.

El mundo debe empezar a actuar y hacer lo que pueda para detener la histeria de Washington en sus relaciones con China.

En este momento, ya no se trata de si los lazos entre China y EE.UU. están en caída libre, sino de si la línea de defensa de la paz mundial está siendo quebrantada por Washington. El mundo no debe ser secuestrado por un grupo de locos políticos. Las tragedias de 1910 y 1930 no deben repetirse de nuevo.

Artículo original en inglés Global Times

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator