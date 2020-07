Omar Simon: “Las autoridades electorales buscan una salida cobarde.. que provocará caos..”

Omar Simon, expresidente del Tribunal Supremo Electoral criticó el accionar de las autoridades del Consejo Nacional Electoral por cambiar de criterio respecto a las 4 Organizaciones Políticas -entre ellas Compromiso Social- que podrían quedar a margen de su participación en el proceso eleccionario del 2021.

“Están construyendo el molde para tener una salida cobarde porque una autoridad pública no puede ser cobarde, está ahí para tomar decisiones y sostener las decisiones, autoridades cobardes provocan caos, provocan catástrofes, tienen que fajarse, defender sus decisiones (…) de lo contrario va a ser una elección fraudulenta desde el inicio..”, señaló a Pichincha Universal.

La competencia exclusiva en materia electoral tienen el CNE y el TCE

“Esto no es sino el reflejo de lo que vive el país, una institucionalidad cooptada que no responde al marco legal y que responde finalmente a intereses y a un interés particular sobre un hecho político. Este gobierno se declaró de transición, pero lo que vemos es que ha ido hacia el caos, hacia la destrucción del país..”

Contraloría interpuso acción ante la Corte Constitucional

“Me parece una jugada un poco habilidosa de la Contraloría para bloquear el procesamiento que el Tribunal Contencioso Electoral está haciendo sobre una denuncia por interferencia en el proceso electoral, está tratando de sacar del ámbito electoral cuando la Ley tiene definido el procedimiento..”

Ironía: el órgano encargado de profundizar, promover la participación democrática, de proteger los derechos políticos de participación justamente toma resoluciones que limitan y vulneran esos derechos”, señaló Simon.

Confirmado.net / Pichincha Universal