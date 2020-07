Ecuador: Las desinformaciones sobre China inundaron las redes

Todo partió de una imagen publicada por el periodista ecuatoriano Diego Añazco que no verificó y la dio por cierta, provocando furibundas criticas contra China de políticos, activistas, usuarios de las redes sociales. La imagen que según Añazco fue tomada por un pescador de Galápagos, en realidad pertenece a un hecho que sucedió en Argentina el 16 de mayo y que fue publicado en la cuenta no oficial del periodista Jorge Lanatta.

Esta foto es tomada por un pescador de #Galápagos, muestra la masiva presencia de la flota pesquera #China en el límite de la Zona Económica Exclusiva Insular. Es una verdadera ciudad flotante que captura todo en sus redes. pic.twitter.com/fpNyV2Z38b — diegoanazco (@diegoanazco1) July 22, 2020

No es un fiesta o un estadio de fútbol, tampoco es una nueva ciudad… Son miles de barcos, en su mayoría chinos saqueando el mar argentino. Se llevan nuestros recursos naturales y al gobierno no le interesa, mira para otro lado 😠 pic.twitter.com/B8xp1Xdt6d — Lanata Forever (@LanatoForever) May 16, 2020

Añazco se disculpó por publicar una imagen no verificada que pertenece a otro contexto. “Está confirmado que foto nocturna de barcos pescando es #Argentina, y no #Galápagos, me la proporcionaron personas de las islas. Corrijo la información y lamento el mal entendido, seré más riguroso al publicar”.

Está confirmado que foto nocturna de barcos pescando es #Argentina, y no #Galápagos, me la proporcionaron personas de las islas. Corrijo la información y lamento el mal entendido, seré más riguroso al publicar. Lo que se confirma es que sigue flota industrial al sur de las islas — diegoanazco (@diegoanazco1) July 23, 2020

Roque Sevilla se sumó a la desinformación sobre China

Este es el horror que tenemos que parar y lo podemos hacer porque hay 4 instrumentos internacionales que lo permiten pic.twitter.com/eWpKyVonaI — Roque Sevilla (@SevillaRoque) July 22, 2020

Carlos Larreátegui, rector de la UDLA también se sumó a la desinformación sobre China

Inty Grønneberg también cayó en la desinformación aunque luego trató de desligarse

Ministerio de Defensa del Ecuador descarta presencia de flota pesquera china en Galápagos

El ministro de Defensa, Oswlado Jarrín, explicó que la flota pesquera China no ha ingresado a territorio ecuatoriano. Aseguró que la flota está en aguas internacionales, en medio de la zona económica exclusiva insular y continental del Ecuador.



Reporte: @DanielAcostag pic.twitter.com/1Ag9wQ6kSP — La Voz del Tomebamba (@tomebamba) July 23, 2020

Confirmado.net / redes sociales