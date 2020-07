El tiro les salió por la culata (Opinión) El Vengador

Ayer un programa radial que analizó el origen de los “Ruptura” y su evolución ideológica (si alguna vez la tuvieron), uno de los panelistas quien había sido fundador de dicho grupo elitista, pero que los abandonó al darse cuenta que lo suyo era la izquierda, comentó que “La María Paula Romo que conoció en los orígenes de dicho grupo, con el incidente del helicóptero del amor, hubiese renunciado por vergüenza y ética. Que luego de la represión de octubre/2019, el y otros ex-ruptura que aún mantenían contacto de amistad con la Ministra de Gobierno, decidieron cortar dicha relación porque jamás imaginaron ese nivel de autoritarismo de parte de ella, y lo menos que esperaban era su renuncia.” “Era evidente que el poder la había transformado”, puntualizó el panelista fundador de ruptura.

Por coincidencia, luego que concluyó el programa radial, comenzó la sesión virtual de la asamblea para resolver sobre la terna enviada por el presidente de la república, a fin de elegir el vice-presidente en reemplazo del renunciante Otto. Mas temprano, desde Salinas, Lenin Moreno le pidió a la asamblea que elija a la primera de la terna. Que, si no elegían a nadie, María Paula Romo se convertiría en vice-presidenta por el Ministerio de la Ley, pensando ingenuamente que la asamblea no elegiría a ninguno de los tres, y que no cabía la devolución de la terna porque esa figura no esta prevista en la ley.

De 135 asambleístas inscritos para votar, 36 lo hicieron afirmativamente por Romo y tuvo 87 votos en contra. Es decir, apenas respaldada por los asambleístas de Alianza País, el partido de gobierno. En el caso del segundo de la terna, Roldán. Solo 12 votaron afirmativamente y 88 en contra, es decir ni el propio bloque de gobierno lo apoyó.

La elección de la nueva vice-presidenta, la tercera de la terna, fue una jugada maestra que Lenin Moreno en su cinismo, prepotencia e incompetencia no termina de digerir.

Quisieron a la Romo como vicepresidenta y seguramente luego presidenta, por la ventana ilegítima del Ministerio de la Ley. Pero embriagados del poder como están, no pudieron evitar los 75 votos a favor de la nueva vice-presidenta Alejandra Muñoz. Si realmente ella hubiere sido su opción, debería haber obtenido al menos los 120 votos. El tiro les salió por la culata. La nueva vice-presidenta se posesionó hoy ante la asamblea, sabiendo que Lenin Moreno, no la quería a ella, si no a María Paula Romo.

¡Buen Comienzo!

Las votaciones sobre Romo y Roldán constituyeron una suerte de referéndum. La asamblea interpretó el clamor popular de la ciudadanía y de todo el país, y los rechazó. Dicho resultado es señal suficiente para que renuncien. Nadie los quiere. El país necesita paz para los últimos 10 meses que les resta a este impopular y desgastado gobierno.

El Vengador

Confirmado.net

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Confirmado.net