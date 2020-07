Correa sobre ratificación de la sentencia: “Aunque es difícil de creer, era de esperarse”

Tal como era de esperarse, el Tribunal compuesto por los jueces David Isaías Jacho Chicaiza, Dilza Virginia Muñoz Moreno y Wilman Gabriel Terán Carrillo, ratificó la sentencia a 8 años de prisión contra Rafael Correa y otros en el cuestionado caso Sobornos.

Rafael Correa expresidente de Ecuador 2007-2017 reaccionó de manera inmediata y admitió que era de esperarse, aunque es difícil de creer.

“Aunque es difícil de creer, era de esperarse. “Caso” y “sentencia” más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí”.

No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí.#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/xUgQffbcF8 — Rafael Correa (@MashiRafael) July 20, 2020

Por si acaso, les recuerdo la « sentencia », al menos en la parte en que se refiere a mí: culpable por “influjo psíquico”, y como “prueba madre” $6.000 de préstamo.

Esto ya es parte de una de las páginas más obscuras de la historia de la Patria. pic.twitter.com/uaWN7jaF0p — Rafael Correa (@MashiRafael) July 20, 2020

“Este será un caso que ya es parte de una de las páginas más obscuras de la historia de la Patria”, reitero Correa.

Confirmado.net / Redradioec / redes sociales