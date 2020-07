Caso Sobornos-apelación: Abogados denuncian nuevo atentado a la defensa y un juicio justo

Para hoy está prevista la instalación de la audiencia de apelación en el denominado Caso Sobornos que en primera instancia confirmó la sentencia de 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa y otros 21 acusados.

Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa se quejó por no poder ingresar al sistema para seguir vía telemática la audiencia.

“El sistema de la @CorteNacional definitivamente es inservible, como todo en este gobienro, a pesar de la salud he intentado por una hora conectarme a la audiencia del caso “Bochornos” y ha sido imposible al igual que varios colegas! Ecuador sin DDHH @CIDH @UNIndepJudges“

"El sistema de la @CorteNacional definitivamente es inservible, como todo en este gobienro, a pesar de la salud he intentado por una hora conectarme a la audiencia del caso "Bochornos" y ha sido imposible al igual que varios colegas! Ecuador sin DDHH @CIDH @UNIndepJudges"

Alembert Vera abogado defensor de Walter Soliz denunció una vez más la indefensión que enfrentan en este proceso.

“La dictadura vuelve a atacar, no contentos con no habernos notificado la sentencia en primera instancia, ahora no nos dejan participar en la lectura de la sentencia de apelación, violan nuestros elementales derechos humanos a la defensa y un juicio justo @CorteIDH @MashiRafael”

"La dictadura vuelve a atacar, no contentos con no habernos notificado la sentencia en primera instancia, ahora no nos dejan participar en la lectura de la sentencia de apelación, violan nuestros elementales derechos humanos a la defensa y un juicio justo @CorteIDH @MashiRafael"

#ATENCION En #CasoSobornos es imposible conectarse a la reinstalación de la audiencia para escuchar el pronunciamiento de la @CorteNacional



Pero poco o nada de eso les importa a los jueces.



Están contra el tiempo eso es lo que importa nada más.

La audiencia se instaló un poco antes de las 11h00 debido a fallos en el sistema tecnológico.

