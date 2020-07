Abogado de Pablo Romero: “Una vez más se vio que el proceso está viciado” – Caso Balda

Un tribunal penal integrado por los jueces Iván León, Dilza Muñoz y David Jacho, deliberó en el proceso en contra del execretario nacional de Inteligencia Pablo Romero, a quien la Fiscalía acusa de la autoría intelectual del secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Bogotá-Colombia, en 2012.

En la audiencia que se inició alrededor de las 08:50 del martes 14 de julio y que concluyó a las 12:00, el fiscal general subrogante Wilson Toainga y Felipe Rodríguez, defensa de Balda, solicitaron que se le imponga la pena máxima de 9 años 3 meses de prisión.

Stalin Oviedo, abogado defensor de Pablo Romero dijo a Pichincha Universal que una vez más se vio que el proceso está viciado por todo lo sucedido.

“Se pidió la pena máxima, ahora cual pena se aplica si existe una contradicción entre la pena del Código Penal 2012y existe una contradicción con el COIP por principio de favorabilidad sería la menor; por ese mismo principio que debe regir en lo sustantivo cuanto en lo objetivo de la legislación debería aplicarse cual es la conducta que en realidad se ha probado dentro de la audiencia..”

El la audiencia los jueces negaron la solicitud de Romero, de que compareciera el expresidente Rafael Correa, a quien se le atribuye también la autoría intelectual de ese delito.

“La Fiscalía y la defensa dijeron que al ser procesado no debía rendir un testimonio .. estaba visto que no iban a dar paso a nuestra solicitud.. no querían que salga a la luz ciertas cosas que el economista Correa podía decirlo..por ejemplo que a el nunca le han llamado Carlitos como dijo en el testimonio anticipado Chicaiza; que el testimonio anticipado de Chicaiza y Falcon no es una vedad absoluta; todos los peritos dijeron que su base fundamental para el informe fueron los testimonios anticipados y eso es una locura ..”

El defensor de Romero, sostuvo que «no se ha probado el delito que subsume con la pena» y pidió la «prescripción de la acción» que consideró que no se llegó a consumar, de acuerdo a la Corte Nacional.

Balda habría sido introducido por la fuerza en un vehículo en la capital colombiana en agosto de 2012, que al cabo de 90 minutos fue interceptado por la Policía de ese país a raíz de las llamadas de unos taxistas.

Tras escuchar los alegatos, el tribunal dejó visto para sentencia el caso, a la espera de convocar nuevamente a las partes procesales para que conozcan el dictamen.

