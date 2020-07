Huawei dice que la prohibición del Reino Unido amenaza con llevar a ese país a la vía lenta digital

La compañía tecnológica china Huawei dijo el martes que la medida del gobierno británico de prohibir la participación de la compañía en las redes 5G del país es una “decisión decepcionante” que “amenaza con llevar a Gran Bretaña al carril lento digital, aumentar las facturas y profundizar la brecha digital”.

“Esta decepcionante decisión es una mala noticia para cualquiera en el Reino Unido con un teléfono móvil”, dijo Ed Brewster, un portavoz de Huawei UK en un comunicado.

“En lugar de ‘nivelar hacia arriba’, el gobierno está nivelando hacia abajo y los instamos a reconsiderar. Seguimos confiando en que las nuevas restricciones de los EE.UU. no habrían afectado la resistencia o la seguridad de los productos que suministramos al Reino Unido”, dijo Brewster.

“Lamentablemente nuestro futuro en el Reino Unido se ha politizado, se trata de la política comercial de EE.UU. y no de la seguridad.

“Llevaremos a cabo una revisión detallada de lo que el anuncio de hoy significa para nuestro negocio aquí y trabajaremos con el gobierno del Reino Unido para explicar cómo podemos seguir contribuyendo a una Gran Bretaña mejor conectada”, dijo Brewster.

El gobierno británico anunció el martes que el Reino Unido prohibirá a la empresa china de telecomunicaciones Huawei el suministro de equipos para redes 5G a partir de finales de este año.

El Secretario de Estado del Reino Unido para el Digital, la Cultura, los Medios de Comunicación y el Deporte, Oliver Dowden, dijo que el gobierno también se ha comprometido a retirar los equipos Huawei existentes de las redes británicas para el año 2027.

La medida se produce cuando las sanciones de los Estados Unidos a Huawei, fijadas para su activación en septiembre, amenazan con interrumpir la cadena de suministro de la empresa china.

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se reunió con su consejo de seguridad nacional el martes por la mañana, donde se le informó de que las sanciones afectarían a la fiabilidad de Huawei como proveedor de 5G.

“El Reino Unido ya no puede confiar en que será capaz de garantizar la seguridad de los futuros equipos 5G de Huawei”, dijo Dowden en el Parlamento.

“From the end of this year, telecoms operators must not buy any 5G equipment from Huawei.”

Dowden conceded that the move would come at great cost to the UK’s economy and would significantly hold up 5G development. He estimated that the ban will delay the roll out of 5G in Britain by two to three years at a cost of 2 billion pounds ($2.5 billion).

Shadow Digital Secretary Chi Onwurah said the government had created a “car crash for the digital economy” in its handling of Huawei.

Artículo original en inglés China Daily

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Confirmado.net