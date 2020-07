Analista Juan F Terán: “Moreno ha emitido más deuda externa en bonos que Correa”

El régimen de Moreno anunció como logro el acuerdo con los más importante tenedores de la deuda externa ecuatoriana que “permitirá liberar US$16.000 millones de pago de la deuda en los próximos 10 años”.

Juan Fernando Terán, analista y catedrático universitario en entrevista con Pichincha Universal, desmontó el discurso gubernamental sobre el supuesto acuerdo logrado con los tenedores de la deuda ecuatoriana que daría un alivio, ahorro y beneficio a las finanzas públicas.

“No existe ninguna renegociación hasta el momento, no hay ningún resultado ni nada se ha conseguido. En este instante no existe absolutamente nada y es como festejar una inversión extranjera que nunca ha llegado . Es como decir que va a construir 200.000 casas cuando no se construyó nada”, señaló Terán.

¿Quién ha emitido más deuda externa en Bonos?

Terán puntualizó que el régimen de Moreno en poco más de 3 años ha emitido 11.625 millones de dólares de deuda externa en bonos, frente al gobierno de Rafael Correa que en 10 años emitió 7250 millones de dólares de deuda externa en bonos.

“No estoy defendiendo al gobierno anterior, lo que quiero hacer notar es que quien ha emitido más deuda externa es este gobierno en bonos. Si quieren cuestionar al gobierno anterior cuestionen en otra forma pero en emisión de bonos es el gobierno actual el que más ha emitido. Son cifras de una universidad que está a favor del mercado, Revista Koyuntura de la Universidad San Francisco”, insistió.

Reitera que el gobierno debe informar que están trabajando con un grupo de acreedores para lograr que todos refinancien la deuda en un plazo mas largo a intereses muy diferentes. No existe nada en concreto.

Confirmado.net / Pichincha Universal