Abogado de Viviana Bonilla-Caso Sobornos: “Obviamente este proceso ha sido amañado y es absolutamente nulo”

Calisto Vallejo, abogado defensor de Viviana Bonilla en el denominado Caso Sobornos, cuestiona la imparcialidad del tribunal de primera instancia que fue conformado a dedo y no bajo sorteo como dice la Ley.

“Tenemos el caso del señor que presidió el Tribunal quien no fue elegido de la forma en la que establecen nuestras leyes y nuestra Constitución. Si un Tribunal se arma con un objetivo no va a ser imparcial. El tribunal en el caso de todos los procesados incluido el expresidente Correa resulta que toman solo las pruebas de la Fiscalía pero ni una sola prueba de descargo de parte de los procesados. ¿Dónde está la imparcialidad de ese Tribunal?

En entrevista concedida a Pichincha Universal insistió que este proceso desde el primer día se ha establecido para no poder ejercer el derecho a la defensa. Expuso un elemento grave que en algún momento podría servir para que el proceso sea declarado nulo.

“La Fiscalía abruptamente cierra la instrucción fiscal, es decir no nos permite seguir participando y aportando pruebas a las partes procesales, la Ley faculta a la Fiscalía a cerrar anticipadamente una instrucción fiscal cuando no existan diligencias pendientes pero resulta que la Jueza Camacho le dice señora Fiscal existen diligencias pendientes y en consecuencia usted tiene que actuar antes de cerrar. Cuando nosotros íbamos a presentar nuevas pruebas o impugnar las pruebas que estaba aportando la Fiscalía porque para ella si estaba abierta la instrucción fiscal, nos decían no puede porque para ustedes está cerrada, solamente para la Fiscalía está abierta, entonces donde está la igualdad de armas, donde esta el ejercicio de defensa en igualdad para las partes?.

Recurso de Casación

Señaló que cuando se plantee el recurso de casación en el evento de que la sentencia sea adversa -como efectivamente es muy posible que así sea- no existirán jueces para conocer esa instancia.

“No existen jueces en este momento en la Sala Penal que pueda conocer el recurso. Ahora veo que han convocado a un nuevo concurso para guardar me imagino las formas, pero ese concurso tiene que ser sujeto no solamente a los exámenes respectivos a las inscripciones a las impugnaciones de parte de la ciudadanía como lo establecen los diferentes reglamentos y la Ley y eso tomaría 3, 4 o 5 meses probablemente y no sé que van a hacer porque quieren que antes de que se inscriban las candidaturas a las diferentes dignidades de elección popular ya tenerlo condenado al expresidente Correa. En consecuencia si se guardan las formas no habría jueces que puedan conocer la casación.

Confirmado.net / Pichincha Universal