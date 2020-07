The Economist: Una mirada irreal del Ecuador – Marcelo Varela

Similar al (des) informe a la nación dada por Moreno, el 24 de mayo de este año, “The economist”, la “mejor revista de economía” (para quienes no conocen la economía real, y vitorean el desastre económico resultante del aplicativo neoliberal en el país), trata de (des) informar la realidad ecuatoriana, y en un artículo[1] del 4 de julio bajo el título “Ecuador is in intensive care, and a straitjacket. The difficulties of a dollarised economy” se refiere a las dificultades adicionales que se enfrenta el país, además de la pandemia.

Esta revista señala que desde que empezó el gobierno de Moreno en el año 2017, recibió un país económica y políticamente débil, mucho antes que atacara el virus, a pesar de haber tenido al dólar como moneda estabilizadora de la economía ecuatoriana. Tal es así que, en este artículo sin aportar con un dato estadístico mínimo sobre lo dicho, sino más bien centrada en opiniones de personas, que se observa no conocen absolutamente nada de la realidad ecuatoriana, señala cosas contradictorias a la realidad ecuatoriana. Seguramente dichas opiniones se basan en los cuentos de los cachiporreros ecuatorianos del FMI y del neoliberalismo.

Frente a esta opinión no respalda con ninguna verificación estadística, vamos a contraponer estas falacias con información disponible en las instituciones oficiales del estado ecuatoriano como Ministerio de Economía y Finanzas (www.finanzas.gob.ec), Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (www.inec.gob.ec) e incluso información de un organismo internacional respetable como la CEPAL (www.cepal.org.ec). Para ello, empecemos contrastando algunas cifras para que la “mejor revista de economía” (neoliberal) como lo señala Carlos Larreategui, se enteré de algunas cifras económicas y sociales dejadas por el Gobierno de Correa al gobierno de Moreno, y vea como quedó la economía y las condiciones sociales a diciembre 2019, antes de la pandemia.

Este artículo apareció en la sección América de la edición impresa bajo el título “Angustia de Ecuador”

Claramente la estadística y la realidad ecuatoriana, señala todo lo contrario a lo indicado en esa “prestigiosa revista de economía”, misma que tiene el mismo repertorio del gobierno y de los grandes medios de comunicación, que indica que se dejó una gran deuda al gobierno de Moreno, “porque el predecesor populista de Moreno, Rafael Correa, acumuló deuda durante su década en el poder”. A continuación, se muestra la estadística en bonos y el endeudamiento total (externo e interno) por gobierno, en promedio anual.

Y continúan mintiendo que el gobierno de Correa tuvo grandes ingresos petroleros y duplicó el tamaño del estado, “Correa gobernó durante un auge de los productos básicos. Utilizó ingresos petroleros inesperados para duplicar el tamaño del estado”. Y nuevamente la estadística señala todo lo contrario, al igual que estudios internacionales sobre la utilización de los ingresos petroleros, como a continuación se muestra.

Ecuador único país petrolero que convierte riqueza y crecimiento en bienestar

Y continúa mintiendo esta revista, y señala que “Si bien parte del dinero se invirtió en infraestructura, gran parte se desperdició o fue robado”.

¿Y si existió robo, pues den las pruebas a Fiscalía, para que así no busque motivos burlescos para sentenciar? ¿y lo logrado entre 2007 a 2017 mediante la obra pública se desperdició? Se construyeron 21 hospitales nuevos, 37 hospitales financiados y en ejecución, 74 centros de salud tipo C, 27 centros de salud tipo C financiados y en ejecución, 833 infocentros educativos, 8 hidroeléctricas, 6 mega proyectos, 7.000 laboratorios para colegios y universidades, 4 universidades nuevas, ampliación de 22 universidades públicas, 3 nuevos institutos públicos, 428 escuelas nuevas, 196 nuevas vías, 1.000 centros infantiles del Buen Vivir, 176 UPC (unidades de policía comunitaria), 825 grandes obras en provincias, 9.790 km de carreteras, miles de km en fibra óptica para CNT, se repotenció la refinería de Esmeraldas para procesar cerca de 280.000 barriles de petróleo diario. Esto generó más de 90.000 millones de dólares en activos públicos, y el ahorro de más de 6.500 millones de dólares anuales en medicina, educación y energía eléctrica. El dejar de comprar energía a Colombia, Perú y a las barcazas de ciertos políticos ecuatorianos (porque no son empresarios), ahorra al país más de 1.800 millones de dólares anuales, más de 1.200 millones por las hidroeléctricas, y entre 300 a 600 millones por la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. Todo ello ha generado ahorro al país, además de mayores activos y por tanto mayor patrimonio durante el gobierno de Rafael Correa. Y ahora incluso estamos exportando energía a Colombia por más de 100 millones de dólares. Pero se pretende privatizar las hidroeléctricas y la refinería de Esmeraldas.

Y continúan en las opiniones sin respaldo, “A pesar del derroche de gastos, en proporción a la población, Ecuador tiene un puntaje apenas superior al promedio latinoamericano en número de médicos y por debajo de él en camas de hospital.”

Respecto al número de médicos y camas por hospital, la CEPAL ni el Banco Mundial disponen de información amplia sobre médicos y camas por hospital, sino de algunos años. Así, el Banco Mundial dispone de información sobre camas por hospital entre 2009 a 2014 sin información de América Latina, y lo que se presenta en ese período es un incremento de 1,5 a 1,6 camas por cada 1.000 habitantes, pero hay que recordar que la construcción de hospitales con más de 500 camas empezó entre 2010 a 2017, por tanto, información insuficiente para comparar con otros períodos de gobierno, así como con otros países. Igualmente, en Banco Mundial no existe información amplía sobre médicos por cada 1.000 habitantes, el único año comparable y con información para Ecuador y América Latina es el año 2010, donde se muestra que existe 2,11 médicos en Ecuador respecto a 1,9 médicos en América Latina. Mientras CEPAL dispone de información de Ecuador para algunos años, 2001-2004-2007-2015, pero no en todos los países como para hacer comparativos. ¿Entonces, revista prestigiosa, de dónde saca su información para su deducción de opinión?

Sin embargo, de la falta de información sobre médicos y camas por hospital en Cepal y Banco Mundial, si existe información en estas instituciones sobre gasto de salud como % PIB, y se puede notar el cambio comparativo entre Ecuador y América Latina, donde a partir del año 2010, Ecuador sobrepasa a la media de América Latina.

A nivel de información de Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) dispone de información sobre camas y médicos por cada 10.000 habitantes, donde se nota el crecimiento tanto de camas como de profesionales de la salud a partir del año 2007, como a continuación se presenta, contradiciendo de largo, las mentiras de esta “prestigiosa revista de economía”.

Por tanto, el derroche de gasto como es común para los neoliberales es utilizarlo en la parte social, en la mejora de los más pobres. Por ello, muy importante mostrar lo que la CEPAL señala en su informe sobre gasto social, tal como a continuación se presenta.

Posteriormente, la “prestigiosa revista de economía” vuelve a mentir cuando indica que “Cuando terminó el auge de los productos básicos, Ecuador se quedó con un gran déficit fiscal y una creciente deuda pública”. Y la realidad sobre el déficit y sostenibilidad fiscal, muestra que a partir del año 2007 la sostenibilidad fiscal mejoró dado que las recaudaciones se incrementaron fuertemente por la Reforma Tributaria del año 2008, misma que no generó más impuestos sino que logró eficiencia recaudatoria, progresividad y equidad, mediante norma que impidió la evasión fiscal y el pago de impuestos de los más ricos, lo cual no le perdonan al gobierno de Correa, tal es así que el año 2016 la sostenibilidad fiscal y los indicadores de endeudamiento dejados al gobierno de Moreno por Correa, fueron mejores a los recibidos en el año 2006 por Correa.

Y continua esta revista tratando de justificar la firma del acuerdo con el FMI y que las reformas llevadas a cabo eran necesarias (incluso habla de reformas modestas de la ley laboral), ya que eran producto de haber recibido al país en soletas, discurso de esta revista que coincide con lo que el gobierno y los grandes medios de comunicación, a los cuales a diario acudían los cachiporreros del FMI y del neoliberalismo, a explicar exactamente lo mismo que esta revista señala en su artículo de opinión y sin fundamentos estadísticos. Hasta para opinar mienten, cuando la opinión debe estar siempre sustentada en la realidad, en bases estadísticas de instituciones públicas o de organismos internacionales.

Y termina esta revista diciendo que, desde marzo 2020, los acuerdos del gobierno de Moreno con los tenedores de deuda, “ha ahorrado al país un 2.5% del PIB al acordar con los tenedores de bonos que pospongan los pagos de intereses, y otro 1% al recortar las horas de trabajo de los empleados públicos”. ¿muestre revista el ahorro de más de 2.500 millones de dólares? Si lo que se ha hecho desde marzo es adelantar pago de deuda en desmedro de la salud y educación pública, contraviniendo la Constitución Política del Ecuador del año 2008. Definitivamente, estos que escribieron no son economistas, y no quedan ni para contadores.

“De vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientes”. (Jules Renard, 1864-1910).

“Se puede engañar a algunos todo el tiempo, y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo” (Abraham Lincoln)

Artículo de opinión de Marcelo Varela

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Confirmado.net

