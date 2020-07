John McEnroe: “Creo que el US Open se celebrará”

John McEnroe habló con la BBC. Con el medio británico charló sobre cómo cree que será la vuelta al circuito y también tuvo palabras para Novak Djokovic o Rafael Nadal, dos de los grandes protagonistas.

Cada vez queda menos si no ocurre nada para el regreso del tenis. En los últimos días son muchas las voces que se postulan de forma optimista o pesimista sobre la celebración del US Open. El estadounidense cree que se disputará y además piensa que los mejores estarán tanto en el US Open como en Roland Garros. En cambio confesó que no ve tan seguro la participación de Nadal en ambos torneos ya que no le suele ir bien cambiar de superficie en tan poco tiempo y con poco margen de adaptación tal y como recoge el diario AS en declaraciones.

Dudas en Nadal en el US Open

John McEnroe siempre se ha destacado por ser una persona que dice lo que piensa. Esta vez no tuvo problemas para hablar sobre el US Open y los dos primeros clasificados en el ranking masculino, Novak y Rafa. “Espero que Novak esté bien y sea capaz de competir en el US Open si finalmente decide hacerlo. Sin embargo, Rafa Nadal es uno de esos jugadores que piensas que tendrá problemas a la hora de cambiar de la pista dura a la tierra batida. Es algo que no suele hacer con frecuencia“.

Optimista de cara a los mejores jugadores

El ex número uno del mundo está optimista y espera que los mejores jugadores acudan a los dos citas más importante del calendario a pesar de que tengan poco margen en los días. “Creo, y esa es mi sensación, que los grandes jugadores jugarán el US Open y Roland Garros. Todavía están asentándose y creo que la mayoría de grandes jugadores y algunos de los jóvenes tienen muchas ganas de volver a la pista, competir y ver qué pueden hacer. Estamos diciendo que dos de los tres grandes continúan, es un gran problema para los jugadores. Pero creo que ya lo han hecho antes y no creo que afecte a más de un par de jugadores“.

Confía en el US Open

La incertidumbre en el mundo del tenis está en pie tras lo sucedido en el Adria Tour. En cambio la mayoría de las voces que se han postulado hasta el momento confían en que se dispute el que sería el segundo Grand Slam de la temporada, a excepción de Patrick Mouratoglou. “Sería interesante ver si algunos tenistas europeos deciden no venir al US Open a causa de los rebrotes pero parece que la situación en Nueva York es mucho mejor. Pero nadie sabe lo que puede pasar en los próximos meses. Creo que el US Open se celebrará y se hará de una forma que garantice la seguridad de los jugadores y la gente que pueda acceder. Me sorprendería que los mejores no jugasen en Nueva York” finalizó.