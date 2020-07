Correa: “Hay que saberse indignar pero también hay que tener esperanza”

En Ecuador los sectores del progresismo constituirán un gran frente político Unión por la esperanza. Juntos hacia el futuro para enfrentar al neoliberalismo en las próximas elecciones de febrero 2021. El anuncio lo hizo Rafael Correa expresidente de Ecuador 2007-2017 en entrevista concedida a Plustv Loja.

“Hay que saberse indignar pero también hay que tener esperanza entonces se va a presentar un gran frente una gran unidad por la esperanza. Hay que saberse indignar lo que nos han hecho es indignante, tres años de destrucción, lo único que han hecho es borrar el logo de nuestras obras hemos hecho tantas obras que todavía no acaban, pero destrozaron a Patria con un manual de como destrozar un país”.

Dejar fuera de las elecciones al Movimiento Compromiso Social y proscribir a Correa sería un gran daño dijo Correa.

“Por supuesto también si me inhabilitan a mí que es lo que buscan y por eso con Coronavirus con 3 abogados infectados con Covid 19, el juicio en el caso Sobornos prosiguió para antes de septiembre tratar de tener una sentencia definitiva por influjo psíquico y haber prestado 6000 dólares del Fondo de Solidaridad a la Presidencia”.

Agregó que aún no ha tomado una decisión en firme sobre su posible participación como candidato a la vicepresidencia de la República ya que también afectará a su familia.

“No es una decisión tomada incluso después la matice, eso complica mucho mi vida familiar. Cuando uno toma una acción política lastimosamente también involucra a la familia y es duro, doloroso. Yo pasé 10 años muy felices, no me gusta victimizarme los busque, pero también quise retirarme para devolver a mi familia el tiempo que le he robado y no me dejaron.”

El encuentro se realizará en los próximos días en la ciudad de Guayaquil y contará con la participación de varios sectores progresistas representados en jóvenes, estudiantes, profesionales, académicos, indígenas, campesinos, movimientos y sectores políticos.

El evento será multitudinario pero por internet, será transmitido por zoom por las limitaciones del COE por la pandemia.

Confirmado.net / PLUSTV LOJA