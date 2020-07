Merkel es fotografiada por primera vez usando una mascarilla

La canciller alemana, Angela Merkel, fue fotografiada por primera vez de forma oficial usando una mascarilla de protección, la cual era negra con el logotipo de la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea (UE).

La fotografía fue tomada el jueves por la noche en una reunión previa con los estados federados acerca de la presidencia del Consejo de la UE.

El tema acerca de Merkel y el uso de la mascarilla surgió el lunes en el marco de una visita del presidente francés, Emmanuel Macron, al castillo de Meseberg, ubicado al norte de Berlín.

Durante dicha visita, un periodista le preguntó a la canciller que por qué nunca antes se le había visto usando una mascarilla.

“Si mantengo las normas de distanciamiento, no tengo que ponerme una mascarilla. Si no guardo la distancia y voy al supermercado, sí. Pero allí no nos encontramos, evidentemente”, respondió Merkel.

Además, la mandataria creó un poco de suspense al respecto: “Habrá otras ocasiones en las que seguramente aún me verán con una mascarilla”.

Con información de Agencia DPA

