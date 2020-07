4 medios de comunicación estadounidenses revelaran detalles de las operaciones en China

China ha pedido a cuatro medios de comunicación estadounidenses que revelen detalles sobre su personal y sus operaciones financieras en el país en un plazo de siete días a partir del miércoles, en respuesta al trato poco razonable que Washington ha dado a las organizaciones de medios de comunicación chinos en Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Zhao Lijian anunció el miércoles que The Associated Press, United Press International, Columbia Broadcasting System y National Public Radio deben declarar por escrito información sobre su personal, información financiera, operaciones y bienes raíces.

Según Zhao, las acciones son “todas las contramedidas necesarias” en respuesta al tratamiento irrazonable de los EE.UU. a los medios de comunicación chinos. El mes pasado, el Departamento de Estado de EE.UU. designó cuatro medios de comunicación chinos como misiones extranjeras en los EE.UU., añadiéndolos a otros cinco así designados en febrero.

Los nueve medios de comunicación chinos deben informar al Departamento de Estado de los EE.UU. de los detalles de su personal basado en los EE.UU. y de sus propiedades inmobiliarias.

“China sólo está respondiendo en legítima defensa”, dijo Zhao a los periodistas en una reunión informativa regular en Beijing.

En marzo, China había exigido a la Voz de América, The New York Times, The Wall Street Journal, la revista Time y The Washington Post que declararan información sobre su personal, finanzas, operaciones y bienes raíces en China.

El portavoz subrayó el miércoles que en los últimos años, el gobierno de EE.UU. ha puesto restricciones injustificadas a las agencias de medios chinos y al personal en los EE.UU., ha dificultado a propósito las cosas para sus asignaciones de reportaje normales y los ha sometido a una creciente discriminación.

“Las acciones de los EE.UU. se basan en una mentalidad de la Guerra Fría y en prejuicios ideológicos, que han dañado gravemente la reputación de los medios de comunicación chinos, las actividades normales de los periodistas chinos y los intercambios normales de persona a persona entre las dos partes”, dijo.

Zhao añadió que las restricciones de EE.UU. expusieron la hipocresía de la llamada libertad de prensa pregonada por Washington.

China instó a los EE.UU. a corregir inmediatamente su error y eliminar las restricciones, así como las restricciones políticas dirigidas a los medios de comunicación chinos, dijo.

Artículo original en inglés – CHINA DAILY

Traducción gratuita con Traductor Deepl.com

Confirmado.net