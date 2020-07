46 países apoyan la labor antiterrorista de China en Xinjiang Uygur

Cuarenta y seis países expresaron el miércoles su apoyo a la labor antiterrorista y de desradicalización de China en su región autónoma noroccidental de Xinjiang Uygur.

“El terrorismo y el extremismo son enemigos comunes de los seres humanos y plantean graves amenazas a todos los derechos humanos”, leyó el representante de Belarús en una declaración conjunta en nombre de los 46 países en el 44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Observamos con preocupación que el terrorismo, el separatismo y el extremismo han causado enormes daños a la población de todos los grupos étnicos de Xinjiang (China) y han infringido gravemente sus derechos humanos”.

Los 46 países expresaron su reconocimiento por el hecho de que China haya adoptado una serie de medidas en respuesta a las amenazas, de conformidad con la ley, para salvaguardar los derechos humanos de todos los grupos étnicos de Xinjiang.

“No se ha producido ningún ataque terrorista en Xinjiang en los últimos tres años. Se ha restablecido la seguridad y la estabilidad en Xinjiang. Los derechos humanos de la gente de todos los grupos étnicos en Xinjiang han sido efectivamente salvaguardados”, dice la declaración.

Las 46 naciones dijeron que aprecian la apertura y transparencia de China, lo cual se evidencia, entre otras cosas, en la invitación a más de 1.000 diplomáticos, funcionarios de organizaciones internacionales, periodistas y personalidades religiosas a visitar Xinjiang, y han sido testigos de los notables logros de Xinjiang.

“Tomamos nota de que el gobierno chino ha cursado una invitación al Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que visite Xinjiang, y las dos partes se mantienen en contacto sobre el asunto”, dice la declaración.

Las 46 naciones instaron a abstenerse de hacer acusaciones infundadas contra China basadas en la desinformación. “Confiamos en que la OACDH seguirá realizando su labor de manera objetiva e imparcial, de conformidad con su mandato”, dijo la declaración conjunta.

La declaración conjunta también reiteró que la labor del Consejo de Derechos Humanos debería realizarse de manera objetiva, transparente, no selectiva, constructiva, no conflictiva y no politizada.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y nuestra firme oposición a la práctica de la politización de las cuestiones de derechos humanos y a los dobles raseros”, decía la declaración.

Versión original en inglés China Daily

Confirmado.net

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator