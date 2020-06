“Por intromisión en la función electoral y arrogación de funciones”, el Tribunal Contencioso Electoral admitió la petición de destitución del cuestionado Contralor Pablo Celi, presentada por Vanessa Freire, presidenta del movimiento Compromiso Social.

En su cuenta de twitter, Freire informó que se admitió la petición.

“El día de hoy, el @TCE_Ecuador nos admitió la petición de destitución de #PabloCeli por intromisión en la función electoral y arrogación de funciones. Seguiremos luchando por un país donde prevalezca la justicia y la verdad”.

Seguiremos luchando por un país donde prevalezca la justicia y la verdad.

Consejero CPCCS Juan Dávalos: “Si es que llegara a darse la destitución del Contralor nosotros al día siguiente estaremos iniciando un nuevo concurso de forma transparente”

En entrevista con Pichincha Universal, el Consejero CPCCS Juan Dávalos adelantó que la entidad actuará de inmediato si el cuestionado Contralor es destituido.

“El Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social no se va a prestar para los fines políticos con los cuales actúa la Contraloría General del Estado. El CPCCS está para velar los derechos ciudadanos de participación y dentro de esa lógica no es concebible que el Consejo apoye la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no nos vamos a prestar para eso, si es que llegara a darse la destitución del Contralor nosotros al día siguiente estaremos iniciando un nuevo concurso de forma transparente.”

