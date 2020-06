En redes sociales circula un video que muestra a un abogado (Aquiles Rigaíl Santistevan) comentar sobre la acción de una jueza que maneja el caso del 30S. Allí se confirma el odio a Correa.

“Sra Jueza le voy hacer una pregunta impertinente ¿Es Ud. correísta? ¿Cómo dice? Claro que es una pregunta impertinente, yo odio a Correa; entonces nos quedamos con Ud. … y sino la iba a RECUSAR”

Rafael Correa expresidente de Ecuador comentó sobre este inaudito hecho.

“Chuta! ¡El 30S no existió! ¡Nos lo imaginamos! No contentos con destruir el presente y el futuro, ahora quieren desaparecer la historia. No lo lograrán. Pronto volverá la justicia, pronto volverá la Patria”.

Confirmado.net / May Pazmiño