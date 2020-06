Si bien es cierto el coronavirus ha desatado una crisis global, que ha paralizado a muchos países al imponerse un encierro generalizado contra la expansión de la enfermedad. Ecuador registra la mayor tasa de mortalidad del mundo provocada por la pandemia del COVID-19, según un análisis del diario británico Financial Times. Con el antecedente de que, en los años del Gobierno de Lenin Moreno se ha mermado sustancialmente el presupuesto de salud, tanto así que para el 2020 el presupuesto para salud se redujo USD 25 millones menos que en el año 2019, (UDS 3.037 millones). Asimismo, sin ningún estudio técnico, en febrero de 2019 se despidieron a 3.000 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y auxiliares.

Dentro de ese contexto, el 25 de marzo de 2020 la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señala que en muchos países (como es el caso de Ecuador) los Centros de Detención están super poblados y las personas que albergan están peligrosamente hacinadas, por lo que la separación física y el autoaislamiento son prácticamente imposibles, es por ello que hizo un llamado a los gobiernos, para que actúen de manera urgente para proteger la salud y seguridad de las personas en detención, para prevenir la propagación de la pandemia en el sistema penitenciario, las autoridades deben examinar caminos para liberar a las personas que son particularmente vulnerables al COVID-19, como los reos enfermos y los mayores, para reducir drásticamente la población de las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible, se debería considerar la liberación de los presos poco peligrosos. Los gobiernos deberían liberar a las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo los presos políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes de los Centros Carcelarios. El encarcelamiento debe ser una medida de último recurso particularmente durante la crisis del COVID-19.

El Estado ecuatoriano tiene el deber de proteger la integridad física de todas las personas privadas de la libertad, esto incluye la obligación positiva de tomar medidas preventivas para proteger a los reclusos del contagio del COVID-19, así como de los ataques o atentados que pudieran provenir de cualquier agente interno o externo. Ello para que las condiciones de los internos privados de libertad desarrollen su vida de manera digna. Sin embargo, esto en Ecuador no ocurre, ya que los hechos reportados en los últimos días revelan las condiciones inhumanas y degradantes en las que se encuentran los reclusos, estando expuestos a un clima de violencia, inseguridad, abuso y falta de atención médica.

El 10 de junio de 2020, el portal de noticias confirmado.net publicó: “en redes sociales se difundieron en las últimas horas “horrendas” imágenes sobre nuevos hechos de violencia al interior del Centro de Rehabilitación Social ubicado en la provincia de Cotopaxi. Extraoficialmente se conoce que hay 6 fallecidos en el contexto de la Covid-19.”

Existirían dos asesinatos en el CRS Cotopaxi, uno fue decapitado, y su cabeza fue utilizada para jugar futbol, y el otro ahorcado. Ambos de la banda de los cubanos, puesto que como en días pasados salió el líder de los choneros, y al día siguiente exterminaron la “competencia” por la venta de droga.

El 16 de junio de 2020, el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte de Cotopaxi, fue el escenario de un nuevo motín, una fuente que prefirió el anonimato señaló que la situación en pabellones es brutal, ya no hay camas en Latacunga ya que los enfermos son decenas. “Los guías ponen un dólar al día para comprar alcohol y mascarillas para ellos, hay diez guías con COVID. Conocemos que no hay plan de hacer las pruebas de COVID en la cárcel”, agregó. Los dos puntos fuertes del motín fueron el sanitario y pabellones de las prelibertades. “Esto es una olla de presión, mataron a otra persona más la semana pasada, es decir son tres asesinados en los últimos 10 días disputando el liderazgo de la droga. Por hoy, no han habido muertos .. pero habrá… y pronto”, comentó.

En este contexto, mediante el decreto presidencial No. 1086 de 26 de junio de 2020, el Presidente de la República concedió el indulto a 66 personas de un universo de 40 mil personas privadas de la libertad, es decir para el Gobierno solo el 0.16% de los presos del Ecuador está en alto riesgo por el COVID-19. Para muchos indultos con dedicatoria, ya que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia, eliminando la posibilidad de beneficiarse del indulto a las personas con causas pendientes de resolución. Ese es el caso del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien al momento tiene 21 indagaciones penales en curso, fruto de la persecución política que viven los exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa.

Actualmente, el exvicepresidente puede acogerse al beneficio penitenciario conocido como prelibertad, establecido en los artículos 36 y siguientes del Reglamento al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, donde se señala que, para la concesión de la prelibertad, los internos deben haber cumplido cuando menos las dos quintas partes de la pena impuesta. Jorge Glas Espinel cumple con todos los demás requisitos, ya que, ha mostrado excelente conducta, ha realizado estudios, y no se encuentra inmerso en ningún impedimento, añadiéndose el hecho de que padece de una enfermedad catastrófica. Sin embargo, pese a la urgencia sanitaria hasta la presente fecha se ha resuelto dicha solicitud. Esto se entiende, como que existiera una deliberada intención de que el exvicepresidente se contagie de COVID-19.

Por Sonia Vera García / REDRADIOEC

Confirmado.net