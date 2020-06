Este lunes de reinstaló la audiencia de apelación en el llamado caso Sobornos, pese a que la sentencia en primera instancia recién se entregó la semana anterior; a pesar de que que dos abogados tienen Covid 19 y que no existe una vía telemática segura para garantizar una defensa adecuada.

El Dr. Carlos Alvear co defensa de Rafael Correa señaló que fue el primero en conectarse vía telemática pero justo cuando se inició le desconectaron.

“Increíble. Fui el primero en conectarme telemáticamente a la audiencia del #CasoBochornos y justo cuando se inició, me desconectaron y no hay forma de volver a entrar”. “Y para rematar, a esta hora ya nadie tiene conexión telemática a la audiencia. Ojalá esté suspendida y no siga sin las partes”.

En #CasoSobornos la @CorteNacional sin garantizar la salud, inmediación, conectividad e igualdad de condiciones, busca de cualquier forma llevar a cabo una audiencia de apelación, con el único fin evidente de cumplir calendario político. @CIDH estamos cerca. — Jorge Luis Ortega 💚 (@ortegajorgeluis) June 29, 2020

Una vergüenza la @CorteNacional por apresurar la sentencia en contra de @MashiRafael para que no sea candidato, nos someten a tratos inhumános y vejatorios, violando las garantías mínimas de un proceso penal @CIDH @CCBEinfo no nos dejan que estemos en la audiencia de apelación. — Dr. Alembert Vera (@alembertv) June 29, 2020

El Dr. Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa tiene Covid 19, denunció que a pesar de ello el Tribunal le obligó a presentarse personalmente a la audiencia y cuando se aprestaba a ir, le ordenaron que no vaya.

La fiscal, el procurador y los jueces en una sala, las defensas imposibilitadas de conectarse, en salas a parte o proscritos por enfermedad!!! Ya basta de abusos!!! @UNIndepJudges @CIDH @CorteIDH @ONU_es @CJudicaturaEc @CorteNacional hasta cuando??? https://t.co/1bj31agBV4 — Fausto Jarrin Teran (@Sandinin) June 29, 2020

Confirmado.net / Redes sociales