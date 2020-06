La noticia se expandió rápidamente en las redes sociales. Fausto Jarrín, abogado defensor de Rafael Correa, está contagiado de Covid-19. El mismo comunicó del particular en sus redes sociales y responsabilizó a quienes les obligan a asistir a las audiencias pese a la critica situación sanitaria que vive el país.

“Cómo nos obligan a asistir a audiencias en los peores momentos de la emergencia, ingresar a las cárceles cuyos ciudadanos a este gobierno no le interesan, les hago saber que tengo covid19 y responsabilizo a quienes nos han obligado a exponernos a él!!!”

Cómo nos obligan a asistir a audiencias en los peores momentos de la emergencia, ingresar a las cárceles cuyos ciudadanos a este gobierno no le interesan, les hago saber que tengo covid19 y responsabilizo a quienes nos han obligado a exponernos a él!!! @CIDH @CorteIDH @ONU_es — Fausto Jarrin Teran (@Sandinin) June 23, 2020

Diego Chimbo, abogado defensor de Bolívar Sánchez también anunció que tiene Coronavirus.

“Lamentablemente, me veo en la penosa obligación de comunicarles que he sido diagnosticado con COVID-19, tras haberme sometido a la prueba PCR (cuyo resultado adjunto), por lo que, en estas condiciones, me será imposible acudir a la diligencia señalada para el miércoles 24 de junio de 2020, para sustentar el recurso de apelación a favor de mi defendido, Bolívar Napoleón Sánchez Ribadeneira”, dijo Diego Chimbo en un escrito.

ATENCIÓN: @DiegoFChimboV, abogado del empresario Bolívar Sánchez, sentenciado en el caso Sobornos 2012-2016, dio positivo en la prueba PCR para Covid-19. El jurista solicitó a la @CorteNacional nueva fecha para la audiencia de apelación de su defendido.@PrimeraPlanaECU pic.twitter.com/7vmztxKCEk — Fabricio Vela (@fabriciovelav) June 22, 2020

Inicialmente la audiencia de apelación está convocada para este miércoles de junio. En las próximas horas se dará a conocer si se suspende le misma.

