Nuevamente el gobierno de Moreno-Otto trata de arremeter con los más desprotegidos, los menos beneficiados, los más pobres, más aún cuando los despidos han generado en estos 3 meses más de 200.000 desempleados y se espera sean cerca de 600.000 hasta septiembre, afectando las condiciones económicas de las familias ecuatorianas. Sin embargo, esta vez, este gobierno nefasto -que pretenden con sus argucias y los acuerdos con la derecha seguir gobernando el país, al que lo han destruido en tan solo 3 años- trata de concretar otro de los pedidos llevados a cabo con el FMI, el direccionamiento de una reforma tributaria que se vuelque hacia los impuestos indirectos dejando de lado los impuestos directos.

Tras el muy difundido aparecimiento del Consejo Asesor en Materia Económica del gobierno de Moreno-Otto, con neoliberales que no entienden ni la Constitución Política del Ecuador respecto a la política fiscal progresiva y el principio distributivo de la política pública, peor aún entiende de los efectos sobre el consumo y la inflación de un incremento en el impuesto al valor agregado (IVA), uno de los neoliberales que forman parte de este Consejo, Manuel González anunció este incremento del IVA del 12% al 14%, y lo hizo en su cuenta de Twitter, ni siquiera lo indicó el propio gobierno, mostrando con ello, que este gobierno es un vil títere de los intereses de las oligarquías económicas y financieras nacionales y extranjeras (González es miembro de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense pero en manos del sector privado, tal como planean hacerlo en el Ecuador, con el Banco Central).

En primera instancia estos neoliberales con el gobierno de Moreno-Otto, pretenden violentar la Constitución Política del Ecuador que indica sobre el régimen tributario en el Art. 300 “el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”. La reforma tributaria del incremento del IVA del 12% al 14% pretende direccionar a la generación de impuestos indirectos por sobre los directos. Considerando que el gobierno de Moreno-Otto ya ha eliminado impuestos directos que van en contra de todos estos principios de régimen tributario basados en la progresividad y equidad, lo cual ha violentado la normativa, cuando llevaron a cabo la consulta del 7 veces SI, con la cual se eliminó la Ley de Plusvalía, así como en la Ley de Fomento Productivo I con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta -que era un mecanismo para la evasión tributaria-, también se definió la exoneración del pago de impuesto a la renta por hasta 20 años, o la reducción del 50% del ISD, actos que han violentado la normativa superior, y además se han ido en contra del principio de suficiencia recaudatoria, ya que el Estado durante estos 20 años no va a recibir impuestos. Esto es un atentado contra el futuro del país, y las condiciones financieras del Estado.

Además, el impulsar impuestos indirectos atenta el tema de la distribución del ingreso como objetivo de la política económica, tal como la carta de intención con el FMI lo explicita, privilegiar impuestos indirectos sobre impuestos directos. Si se aplica un incremento del IVA, la política fiscal es violentada porque en el Art. 285 numeral 2 indica, “La política fiscal tendrá como objetivos específicos: la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados”. El haber eliminado impuestos directos y reformar otros impuestos directos para beneficiar al gran capital, como el anticipo del IR, el ISD, o la exoneración del IR hasta por 20 años, sumado a la eliminación de subsidios que ya se realizó en su mayor parte durante este gobierno de Moreno-Otto, afectan los principios distributivos., ya que con estas nuevas pretensiones y las llevadas a cabo se está privilegiando impuestos indirectos y eliminando los directos, conforme a lo explicitado en la carta de intención con el FMI Decisiones del gobierno de Moreno-OTTO, que van en contra de la normativa y generan un cambio en la política fiscal actual.

En segunda instancia, estos neoliberales no entienden la afectación que puede causar a la inflación y al propio consumo un incremento del IVA, más aún en una economía con un ingreso restringido como la que actualmente está atravesando el Ecuador. Cualquier estudio sobre el IVA, ha mostrado lo regresivo que es este impuesto indirecto, porque este es un impuesto que el productor o vendedor traslada al consumidor, y más aún, todos los estudios han mostrado la mayor afectación a los estratos más pobres, los quintiles 1, 2 y 3. Además, el incrementar el IVA genera por sí un efecto inflacionario, que ya de por sí se genera por la fijación del precio para maximizar las ganancias, en economías como las nuestras con mercados imperfectos, en los cuales los grados de monopolio u oligopolio dominan los mercados o los sectores económicos.

En este sentido, cuando se quiere incrementar recaudaciones, nuestra Constitución es explicita en la determinación de impuestos directos, por tanto, se debe acudir a ampliar un sistema fiscal progresivo, en el cual las recaudaciones se centren en el cobro a impuestos directos. Porque mejor no se crea un impuesto al patrimonio, a los activos en el exterior especialmente en paraísos fiscales, hacerle al impuesto a la renta para las empresas un impuesto progresivo, ya que en la actualidad es proporcional, es decir, sea microempresa, pequeña empresa o gran empresa, paga la misma tasa, 25%, afectando a las microempresas y pequeñas empresas, sin contar los armatostes contables -como la transferencia de precios- y los productos financieros que utiliza la gran empresa domiciliada en paraísos fiscales para evadir impuestos. ¿Por qué el gobierno de Moreno-Otto ha cambiado en estos 3 años el sistema tributario? Porque quieren seguir beneficiando a las oligarquías económicas y financieras, así de simple.

La siguiente tabla muestra como antes del 2007, antes del gobierno de Correa, la estructura impositiva estaba dominada por los impuestos indirectos más que por impuestos directos, y es entre los años 2007 a 2016 donde se realizó el cambio que la normativa superior explicita, los impuestos directos deben ser prioritarios, pero con la llegada del gobierno de Moreno-Otto volvimos a la década inicial del siglo XX, la supremacía de los impuestos indirectos por sobre los impuestos directos.

Cuadro impuestos estructura tributaria, impuestos directos e indirectos (% total recaudaciones).

Con todo lo indicado, asumamos que no quedaría otra alternativa que recurrir a recaudaciones por medio del IVA, entonces porque no hacer al IVA progresivo.

¿Es factible convertir al IVA en progresivo?

Por supuesto que es factible. En un estudio realizado por Marcelo Varela (2019). Reforma impositiva progresiva al IVA: Analizando la pobreza y desigualdad en el Ecuador. Revista Internacional Administración y Finanzas, Vol. 12, No. 1, 2019, pp. 79-98, se establece la posibilidad de un IVA progresivo con mejoras en la pobreza y desigualdad, así como mayores recaudaciones para el estado ecuatoriano. El artículo completo sobre una reforma al IVA progresivo, se lo puede descargar o visualizar del siguiente link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3462783

En este estudio, se evaluan los efectos de realizar una reforma progresiva al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como un mecanismo de redistribución de ingresos y gastos en Ecuador. El estudio comienza determinando la demanda de los hogares para los productos gravados con IVA 0% y 12% en Ecuador, luego analiza los productos que deberían pasar del 0% al 8% según comparativos con países vecinos o de características similares al Ecuador, productos con 12% de IVA que deberían reducirse al 8% o incrementarse al 14% o 18%, conforme a lo realizado en países similares al ECUADOR, y diferencias de características de canasta de productos necesarios o suntuarios. Los escenarios analizados fueron los siguientes:

Escenario 1:Reducción del 8% en productos de la canasta básica, incremento en 14% en resto productos, e incremento del 18% en bienes suntuarios

Escenario 2: Reducción al 8% en todos los productos gravados con 12%.

Escenario 3: Incremento a 14% en todos los productos gravados con 12%.

Escenario 4: Incremento a 18% en todos los productos gravados con 12%.

También en este estudio se determinó si una reforma al IVA utilizando cuatro escenarios distintos, le convierte al IVA en un impuesto progresivo o regresivo, así como la afectación que puede existir a los deciles de hogares más pobres tanto en la pobreza como en la desigualdad. Para este propósito, se calculó el tamaño, la proporción y la concentración de los impuestos indirectos de acuerdo con los diferentes acuerdos de ingresos y gastos. Para confirmar los resultados de progresividad, se calculó el índice de Kakwani. Estos resultados nos ayudan a definir como se muestran los escenarios desde la recaudación del estado, y, por lo tanto, determinan qué escenarios son mejores opciones para una reforma impositiva a los impuestos indirectos, si los responsables políticos desean tomar esa decisión.

Una vez que se estableció la línea base del presupuesto generado por la recaudación impositiva de los impuestos indirectos en todos los escenarios, así como las medidas de progresividad del impuesto al valor agregado, se realizó simulaciones basadas en los microdatos de hogares de ECUAMOD, el modelo para beneficios ficales del Ecuador (Jara y Varela, 2017), que contienen información sobre individuos y grupos de hogares que reciben asistencia social y otras transferencias sociales. Todas las simulaciones que se realizó intentaron encontrar el efecto en el bienestar de los hogares medidos a través de los índices de desigualdad y pobreza, cuando se incremente o reduzca la actual tasa impositiva del IVA que es del 0% y del 12%.

Los resultados muestran que el IVA es utilizado en proporciones iguales del ingreso en los diferentes deciles de ingreso tanto por ingreso de mercado, ingreso disponible cuanto por gasto o ingreso después de la aplicación de las reformas. De la misma manera, los resultados muestran que en incrementos de IVA existe regresividad, y la concentración del pago del IVA se manifiesta en los deciles de mayores ingresos.

Figura: Tamaño relativo del Impuesto al Valor Agregado en términos de ingresos y gastos de mercado, disponibles y post-fiscales.

La Figura de las cuotas de concentración del pago del impuesto al valor agregado con respecto a los ingresos del mercado, los ingresos disponibles, los ingresos y los gastos post-fiscales, muestran que bajo todos los conceptos considerados (es decir, ingresos y gastos post-fiscales, disponibles, de mercado), el pago del impuesto al valor agregado aumenta con el nivel de ingresos y gastos y se concentran en gran medida en los grupos más altos de los deciles. Alrededor del 30 por ciento de la recaudación del IVA correspondiente al presupuesto total del gobierno se concentra en el decil más alto de los ingresos de mercado, disponibles y post-fiscales. El patrón observado es impulsado por la alta concentración de la tasa impositiva en los productos suntuarios y en productos que no son parte de la canasta básica. En los cuatro escenarios, el pago del impuesto al valor agregado se distribuye de manera uniforme bajo nuestros cuatro conceptos.

Figura. Participaciones de concentración del pago del Impuesto sobre el Valor Agregado en términos de ingresos y gastos de mercado, disponibles y post-fiscales.

Según los resultados obtenidos al estimar el Índice de Kakwani bajo el esquema actual y en lo referente a la aplicación de la reforma, tomando como referencia al ingreso, los impuestos indirectos resultan regresivos en cualquier escenario, especialmente en el componente post fiscal. De la misma manera los componentes de ingreso disponible y gastos permanecen neutros no sufren ninguna variación.

Al analizar el efecto de una posible reforma al IVA se puede notar que al aplicar el escenario 1 los ingresos se puede incrementar en más de 362 millones de dólares los ingresos del estado, lo cual sirve para reducir no solo el déficit fiscal sino que puede ser utilizado este mayor ingreso para realizar mayores transferencias sociales o utilizar estos mayores recursos en programas sociales, pero esto dependerá de las decisiones que las autoridades económicas consideren más necesarias. En el escenario 2, donde la tasa impositiva se reduce, los ingresos también se reducen en más de 667 millones de dólares, lo cual no solo que aumenta el déficit fiscal existente en el país, sino que implica menores recursos que el gobierno puede utilizar para programas sociales. El escenario 3 presenta un incremento de más de 333 millones de dólares, lo cual representa una reducción del déficit fiscal, así como mayores recursos para direccionar a programas sociales, pero con una mayor regresividad. El escenario 4 representa un incremento de ingresos de más de 1.000 millones de dólares que servirían para reducir el déficit fiscal o aumentar los recursos para programas sociales, en un ámbito regresivo. Estos resultados en los ingresos del presupuesto muestran que, si la política del gobierno es reducir el déficit fiscal, el escenario 4 es el más propicio para llevarlo a cabo, seguido del escenario 1 y 3, más no el escenario 2, considerando que la desigualdad no es afectada, sin embargo, si se considera la pobreza y extrema pobreza, se incrementan en los escenarios 1, 3 y 4, aunque este incremento es estadísticamente no significante como se muestra en la tabla. Pero si se quiere considerar un escenario que reduzca el déficit fiscal y apoye las condiciones de pobreza y desigualdad, el escenario 1 es el mejor.

Tabla. Recaudaciones del Gobierno e Ingresos por Recaudación del IVA (2017), millones de dólares

Lo presentado aquí, muestra que tanto el gobierno como los asesores neoliberales, no hacen uno, y no solo desconocen del funcionamiento real de la economía, sino un total desconocimiento de la normativa existente, y del funcionamiento de las finanzas públicas. Pero todo lo que hacen siempre tiene un fin, cumplir con el FMI, y aplicar política pública para beneficiar a las oligarquías económicas y financieras.

¡¡Nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas!!

Artículo de opinión de Marcelo Varela

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Confirmado.net