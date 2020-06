Expertos coinciden en que el CNE y TCE tienen jurisdicción privativa en el ámbito electoral. Ninguna otra institución puede atribuirse competencias que no le corresponde.

Ante el ilegal pedido del cuestionado Contralor, Pablo Celi de querer eliminar del registro electoral a Compromiso Social y otras 3 Organizaciones Políticas, expertos en la materia lo consideran improcedente ya que el Código de la Democracia establece que los órganos de la Función Electoral (CNE-TCE) tienen competencia privativa, en sus respectivos ámbitos, para resolver todo lo concerniente a la aplicación de este ley.

Juan Pablo Pozo, expresidente del Consejo Nacional Electoral 2015-2017, señaló que ninguna institución puede atribuirse competencias que no le corresponde, hacerlo sería invasivo e improcedente pero sobre todo inconstitucional e ilegal.

“La atribución constitucional CR (art. 219.8) y legal CD (art. 22.11) de: Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas, y verificar los procesos de inscripción, le corresponde al CNE, que está obligado a cumplir la Constitución y las leyes en materia electoral”.

Inscripción de Organizaciones Políticas EC🇪🇨.



(Abro hilo)



El (art.23) del Cod. de la Democracia, establece que los órganos de la Función Electoral (CNE-TCE) tienen competencia privativa, en sus respectivos ámbitos, para resolver todo lo concerniente a la aplicación de esta ley. — Juan Pablo Pozo B. (@JuanPabloPozoB) March 14, 2020

De igual manera Omar Simon quien presidió el organismo electoral entre el 2008 y 2011 agregó que las Organizaciones Políticas no fueron notificados con el examen de Contraloría ni sus resultados o recomendaciones, no fueron parte del examen, por ende no pueden ser sancionadas ya que no se cumple del derecho constitucional del debido proceso ni derecho a la defensa.

“Nadie puede resolver nada que tenga que ver con las competencias constitucionales y legales del CNE o el TCE. La inscripción de las OP es competencia exclusiva del CNE, sus resoluciones se ejecutan una vez aprobadas y solo pueden ser revisadas en la misma o en la siguiente sesión”

Abro Hilo sobre el Informe de Contraloría que recomienda la eliminación del registro de 4 Organizaciones Políticas (OP):

Los Órganos de la Función Electoral tienen COMPETENCIA PRIVATIVA para resolver todo lo concerniente a la aplicación del Código de la Democracia (CD). — Omar Simon (@osimonc) June 20, 2020

Confirmado.net / Redes sociales