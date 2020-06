Las autoridades del COE Nacional y provincial, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Secretaría de Movilidad del DMQ, Agencia Metropolitana del Tránsito de Quito decidieron suspender hasta nuevo aviso la matriculación vehicular hasta nuevo aviso.

La resolución se adopta luego del pedido que hiciera el dirigente del taxismo nacional, Jorge Calderón Cazco, quien reiteró ante el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Juan Pazos Carrillo, la solicitud de suspender la revisión vehicular para todos los automotores a nivel nacional durante el año 2020.

El pedido de Calderón Cazco se fundamentó en los siguientes aspectos:

1.- Los municipios del país no cuentan con infraestructura en los centros técnicos mecánicos, a excepción de unos pocos que tampoco han hecho la inversión que se requiere.

MUNICIPIOS NO ESTAN PREPARADOS

La gran mayoría de municipios en el país no han dado cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 030-ANT-DIR-2019, de fecha 6 de junio de 2019, mediante la cual el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito RESOLVIO Expedir el Procedimiento para la Aplicación del Régimen Técnico de Transición de Revisión Técnica Vehicular, que tuvo una duración de seis meses como último plazo, contados a partir de la vigencia de la Resolución No. 025-ANT-DIR-2019 del 15 de mayo de 2019.

Según esta Resolución que estableció el Régimen Técnico de Transición de Revisión Técnica Vehicular, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Mancomunidades debieron definir y presentar ante la Agencia Nacional de Tránsito, el modelo de gestión que les permita brindar el servicio de revisión técnica vehicular a los usuarios de su respectiva jurisdicción.

Con la finalidad de que la Revisión Vehicular sea eminentemente técnica y no visual, rudimentaria, la Agencia Nacional de Tránsito debió realizar el acompañamiento, mediante talleres técnicos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, según su estado de implementación de revisión técnica vehicular.

2.- El país atraviesa una emergencia sanitaria grave por la Covid-19. Ecuador roza los 50.000 casos de coronavirus con más de 4.000 muertos.

3.- Existe un alto porcentaje de ciudadanos vulnerables por la pandemia

4.- El tema económico que vivimos los ecuatorianos es angustiante.

COMUNICADO OFICIAL DEL GOBIERNO NACIONAL

El dirigente del taxismo nacional, Jorge Calderón Cazco reiteró que este es un nuevo logro de FEDOTAXIS en beneficio de toda la comunidad.

Confirmado.net / FEDOTAXIS