Julian Assange dirigía WikiLeaks en 2010, cuando publicó un vasto cúmulo de documentos del gobierno de EE.UU. que revelaban detalles de las operaciones políticas, militares y diplomáticas estadounidenses. Con extractos publicados por el New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País, el archivo proporcionó una visión más profunda del funcionamiento internacional del Estado de los EE.UU. que cualquier otra cosa vista desde que Daniel Ellsberg dio los Documentos del Pentágono a los medios de comunicación en 1971. Pero hoy Ellsberg se celebra como el santo patrono de los denunciantes, mientras que Assange esta encerrado en una celda en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Londres durante 23 horas y media al día. En esta ultima fase de los diez años de persecución de las autoridades americanas de Assange, esta luchando por la extradición a los EE.UU.. Las audiencias judiciales para determinar si se concederá la solicitud de extradición se han retrasado hasta septiembre debido a la pandemia del Covid-19. En los EE.UU. se enfrenta a un cargo de piratería informática y 17 cargos bajo la Ley de Espionaje de 1917. Si es condenado, el resultado podría ser una sentencia de prisión de 175 años.

Patrick Cockburn

Artículo original en inglés London Review of Books

Estaba en Kabul cuando escuché por primera vez sobre las revelaciones de WikiLeaks, que confirmaron mucho de lo que yo y otros reporteros sospechábamos, o sabíamos pero no podíamos probar, sobre las actividades de EE.UU. en Afganistán e Irak. El tesoro era inmenso: unos 251.287 cables diplomáticos, más de 400.000 informes clasificados del ejército sobre la guerra de Irak y 90.000 sobre la guerra de Afganistán. Releyendo estos documentos ahora me sorprende de nuevo la estreñida prosa militar-burocrática, con sus siniestros y deshumanizantes acrónimos. Matar gente se conoce como EOF (‘Escalada de Fuerza’), algo que ocurría frecuentemente en los puntos de control militares de EE.UU. cuando soldados estadounidenses nerviosos ordenaban a los conductores iraquíes que se detuvieran o se fueran con complejas señales de mano que nadie entendía. Lo que esto podría significar para los iraquíes se ilustra en breves informes militares como el titulado ‘Escalada de la Fuerza por 3/8 NE Fallujah: I CIV KIA, 4 CIV WIA’. Descifrado, describe el momento en que una mujer en un coche fue asesinada y su marido y tres hijas heridas en un puesto de control en las afueras de Faluya, a cuarenta millas al oeste de Bagdad. El marine de los EE.UU. de guardia abrió fuego porque “no pudo determinar los ocupantes del vehículo debido al reflejo del sol que salía del parabrisas”. Otro informe marca el momento en que los soldados estadounidenses mataron a tiros a un hombre que se “arrastraba detrás de su posición de francotirador”, sólo para saber más tarde que era el intérprete de su propia unidad.

Estos informes son el pequeño cambio de la guerra. Pero colectivamente transmiten su realidad mucho mejor que incluso los relatos periodísticos mejor informados. Esos dos tiroteos se repitieron mil veces, aunque los informes fueron raros al admitir que las víctimas eran civiles. En general, los muertos eran identificados automáticamente como “terroristas” atrapados en el acto, independientemente de las pruebas en contrario. El más famoso de los descubrimientos de Wikileaks se refiere a un suceso ocurrido en Bagdad el 12 de julio de 2007 durante el cual el ejército estadounidense afirmó haber matado a una docena de terroristas. Pero el incidente había sido filmado por la cámara del helicóptero Apache de los EE.UU. que había llevado a cabo los disparos, y las personas a las que iba dirigido eran todos civiles. Se sabía mucho sobre los asesinatos porque entre los muertos había dos periodistas locales que trabajaban para Reuters. También se sabía que existía un vídeo de este tipo, pero el Pentágono se negó a difundirlo a pesar de una solicitud de la Ley de libertad de información. Asombrado por lo que el video reveló sobre la forma en que los EE.UU. estaba llevando a cabo su guerra contra el terrorismo, y horrorizado por el contenido de los miles de informes y los cables que se almacenan junto, un analista de inteligencia junior de EE.UU. llamado Bradley Manning, que más tarde cambió su género legal y se convirtió en Chelsea Manning, liberó todo el archivo a WikiLeaks.

El video todavía tiene el poder de impactar. Los dos pilotos del helicóptero intercambian bromas sobre la matanza en la calle de abajo: “Ja, ja, les pegué”, dice uno. “Oh sí, mira esos bastardos muertos”, dice el otro. Han confundido la cámara de uno de los periodistas con un lanzagranadas propulsado por cohetes, aunque es poco probable que insurgentes armados estén al aire libre en Bagdad con un helicóptero de EE.UU. sobrevolando la ciudad. Disparan de nuevo a los heridos cuando uno de ellos, probablemente el asistente de Reuters Saeed Chmagh, se arrastra hacia una camioneta que se ha detenido para rescatarlos. Cuando los pilotos dicen por radio que han matado a varios civiles iraquíes e hirieron a dos niños, uno de ellos dice: “Bueno, es su culpa por traer a sus hijos a la batalla”.

Los documentos de WikiLeaks expusieron la forma en que los EE.UU., como única superpotencia mundial, realmente llevó a cabo sus guerras – algo que los establecimientos militares y políticos vieron como un golpe a su credibilidad y legitimidad. Hubo algunas revelaciones devastadoras, entre ellas el video del helicóptero, pero muchos de los secretos descubiertos no fueron particularmente significativos o incluso muy secretos. En sí mismos no explican el grado de rabia que WikiLeaks provocó en el gobierno de EE.UU. y sus aliados. Esto fue una respuesta al asalto de Assange a su control monopólico de la información confidencial del Estado, que consideraban un apoyo esencial para su autoridad. Hacer pública esa información, como habían hecho Assange y WikiLeaks, armó la libertad de expresión: si este tipo de divulgación quedaba impune y se convertía en la norma, cambiaría radicalmente el equilibrio de poder entre el gobierno y la sociedad, y especialmente los medios de comunicación, a favor de estos últimos. Es la determinacion del gobierno de EE.UU. para defender su monopolio en curso, en lugar del supuesto daño hecho por la liberación de los secretos en si, lo que ha motivado a perseguir a Assange y tratar de desacreditar tanto a el como a WikiLeaks.

Esta campaña ha sido implacable y ha tenido un éxito justo, a pesar de que la mayoría de los cargos contra Assange son demostrablemente falsos. En cuanto a la liberación de documentos, hubo dos líneas de ataque. En primer lugar, Assange y WikiLeaks fueron acusados de revelar información que puso en peligro o condujo a la muerte de los estadounidenses o sus aliados en Irak y Afganistan. En segundo lugar, se les acusó de haber perjudicado al estado de los EE.UU. en general a través de actividades que equivalen al espionaje, que debe ser castigado como tal. Mucho mas perjudicial para Assange, sin embargo, y para todo el proyecto de WikiLeaks, fueron las denuncias de violación hechas en su contra en Suecia, también en 2010. Esto condujo a una investigación de la fiscalía que duró casi diez años, que se abandonó tres veces y se reinicio tres veces antes de ser finalmente abandonada en noviembre pasado a medida que se acercaba la fecha de prescripción, más allá de la cual no se podían presentar cargos.

El resultado es que Assange se ha convertido en un paria. Se pierde el hecho de que él y WikiLeaks hicieron lo que todos los periodistas deberían hacer, que es poner a disposición del público información importante, permitiendo a la gente hacer juicios basados en pruebas sobre el mundo que les rodea y, en particular, sobre las acciones de sus gobiernos. Dado el constante ritmo de tambor de los ataques a Assange desde tantas direcciones puede ser dificil recordar que en 2010 WikiLeaks obtuvo una gran victoria por la libertad de expresion y contra el secreto de estado, y que el gobierno de EE.UU. y sus aliados han hecho todo lo posible para revertirlo.

Los primeros intentos de desacreditar a Assange se centraron en tratar de demostrar que las revelaciones de WikiLeaks habian llevado directamente a la muerte de agentes e informantes estadounidenses. El Pentágono puso mucho empeño en corroborar esta acusación: creó un Equipo de Tareas de Examen de la Información dirigido por un oficial superior de contrainteligencia, el general de brigada Robert Carr, que estudió el impacto de las revelaciones y trató de elaborar una lista de las personas que podrían haber muerto a causa de la información que contenían los cables. Carr describió más tarde el alcance del fracaso de su grupo de trabajo, en el testimonio prestado en la audiencia de sentencia de Manning en julio de 2013. Después de una larga investigación, su equipo de 120 oficiales de contrainteligencia no había podido encontrar ni una sola persona, entre los miles de agentes estadounidenses y fuentes secretas en Afganistán e Irak, que pudiera demostrarse que había muerto a causa de las revelaciones. Carr dijo a la corte que en un momento dado su grupo de trabajo parecía estar llegando a alguna parte: los talibanes afirmaron haber matado a un informante de EE.UU. identificado en los cables de WikiLeaks. Fue una señal de desesperación por parte de los oficiales de contrainteligencia que al buscar pruebas contra Wikileaks se vieron reducidos a citar a los talibanes como fuente. Y, como Carr admitió durante el interrogatorio de la defensa, los talibanes resultaron estar mintiendo: “El nombre del individuo asesinado no estaba en las revelaciones [de Wikileaks]”. A pesar de todo esto, el abogado que representa al gobierno de EE.UU. en las audiencias de extradición de Assange en Londres a principios de este año todavía sostuvo que Assange había puesto en riesgo las vidas de fuentes estadounidenses en Irak y Afganistán.

En Kabul en 2010, justo después de mi primera mirada a los cables diplomáticos que Wikileaks había publicado, me reuní con un funcionario estadounidense para una charla extraoficial sobre la situación en Afganistán. Le pregunté lo que pensaba de los cables; me respondió preguntando qué código de clasificación aparecía en la parte superior de las páginas que había visto. Cuando se lo dije, se mostró desdeñoso sobre el grado en que los documentos contenían realmente secretos profundos, por muy clasificados que fueran. Explicó que el gobierno de los EE.UU. no era tan ingenuo como para creer que la información almacenada en una base de datos a la que hasta medio millón de personas tenían acceso – uno de los cuales resultó ser el soldado Manning – es probable que se mantenga confidencial durante mucho tiempo. Conocida como Siprnet (Red Secreta de Routers de Protocolo de Internet), la base de datos había sido originalmente propiedad exclusiva del Pentágono, pero se utilizó más ampliamente después del 11 de septiembre, cuando quedó claro que algunas partes de la burocracia estadounidense tenían información valiosa que otras partes no conocían. Siprnet fue la respuesta al problema de la insuficiente compartición: un archivo electrónico al que podían acceder muchas personas de diversas ramas del gobierno, desde diplomáticos de las embajadas de EE.UU. en todo el mundo hasta personal militar de baja graduación como Manning. En teoría, al menos tres millones de personas tenían autorización de seguridad para usar el Siprnet: todo lo que se necesitaba era una contraseña. Las medidas de seguridad eran limitadas y se podían penetrar fácilmente. Para la transmisión de datos realmente secretos, como la comunicación entre los agregados militares de los EE.UU., se disponía de al menos otros cuatro sistemas más sofisticados. El hecho de que el grupo de trabajo del general Carr, que pudo recurrir a todos los recursos del Pentágono, no haya podido encontrar, en todos los océanos de hechos publicados por Wikileaks, el nombre de un solo individuo que haya sido realmente asesinado como consecuencia de los talibanes, al-Qaida o algún otro enemigo de los EE.UU., muestra que la exclusión de información detallada de Siprnet ha sido efectiva.

Los cargos que Assange se enfrentara en los EE.UU. si es extraditado tienen que ver con poner a los EE.UU. y sus informantes en peligro. Pero la percepción pública de él está en gran parte determinada, de una manera u otra, por su condición de sospechoso de violación. Algunos desestiman las acusaciones, que consideran inventadas o injustas. Otros creen que deberia haber sido juzgado por agresion sexual y que no se puede hacer una excepcion solo porque Assange es un avatar de la libertad de prensa. Entre quienes lo han apoyado se encuentran Katrin Axelsson y Lisa Longstaff, dos portavoces de Mujeres contra la Violación, que en 2012 publicaron un artículo en el que se oponían a su extradición a Suecia alegando que el proceso judicial había sido “corrompido” y la justicia “negada tanto a los acusadores como a los acusados”: las mujeres implicadas habían sido “destrozadas” en Internet porque los fiscales suecos no protegieron su anonimato; Assange estaba siendo “tratado por gran parte de los medios de comunicación como si fuera culpable, aunque ni siquiera ha sido acusado”.

El 12 de septiembre del año pasado, Nils Melzer, el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, envió una carta de 19 páginas al gobierno sueco. Tras realizar un examen detallado de los procedimientos judiciales contra Assange, concluyo que “desde 2010, la fiscalía sueca parece [haber hecho] todo lo posible para mantener la narrativa de “sospechoso de violacion” sin que se hayan hecho progresos o se hayan emitido cargos: esto fue una “dilación del procedimiento”. Assange se negó a viajar a Suecia para ser interrogado – argumentó a través de sus abogados que si dejaba la protección de la embajada ecuatoriana sería inevitablemente extraditado a los Estados Unidos – pero los fiscales, a su vez, se negaron durante seis años a viajar a Londres para entrevistarlo o realizar el interrogatorio por enlace de vídeo. La carta también revela intercambios de correos electrónicos entre los fiscales suecos y la Fiscalía de la Corona Británica, que parecían decididos a que los procedimientos suecos continuaran. El 31 de agosto de 2012, por ejemplo, a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la posibilidad de que Suecia abandonara la investigación por segunda vez, el Servicio de Protección de Menores escribió al fiscal jefe de Suecia: “¡No te atrevas a echarte atrás!

Melzer describe una investigación que se politizó desde el momento en que el 20 de agosto de 2010 dos mujeres, entonces conocidas sólo como AA y SW, fueron a una comisaría de policía en Estocolmo “para preguntar si el Sr. Assange podía ser obligado a hacerse una prueba de VIH”. En pocas horas, “la fiscalia sueca ordenó el arresto del Sr. Assange e informó al periódico sensacionalista Expressen que era sospechoso de haber violado a dos mujeres”. Durante los nueve años siguientes, como la investigación fue cerrada repetidamente por un fiscal y luego reabierta por otro, Suecia indicó regularmente que quería interrogar a Assange, pero en la práctica mostró poco deseo de hacerlo o de concluir la investigación. El principal efecto de los procedimientos judiciales stop-go fue mantener en ebullición la controversia sobre lo que Assange hizo en Estocolmo en 2010. El gobierno sueco finalmente respondió a la carta de Melzer en noviembre sólo para decir que no tenía “ninguna otra observación que hacer”; al día siguiente la investigación fue formalmente cerrada.

Dada la gravedad de las cuestiones en juego, el silencio de los periodistas acerca de la detención de Assange en Belmarsh después de la revocación de la condición de asilo de Ecuador es sorprendente. Aquí se evidenció un cambio radical en la política de seguridad de EE.UU., hacia la posición adoptada por países como Turquía y Egipto, que han tratado de criminalizar la crítica al Estado y de mezclar la publicación de noticias que no quiere que el público escuche con el terrorismo o el espionaje. La progresiva supresión de la libertad de prensa en Hungría y la India es frecuentemente criticada por los comentaristas occidentales. Pero, como ha señalado Glenn Greenwald en la Interceptación, los medios de comunicación occidentales han “ignorado en gran medida lo que es, con mucho, el mayor ataque a la libertad de prensa por parte del gobierno de EE.UU. en la última década por lo menos: el enjuiciamiento y el intento de extradición de Julian Assange por los supuestos delitos derivados de la publicación de WikiLeaks … – en conjunto con los periódicos más grandes del mundo – de los registros de la guerra de Irak y Afganistán y los cables diplomáticos de EE.UU.”. No podian encarcelar al editor del New York Times, asi que persiguieron a Assange en su lugar.

Assange y WikiLeaks han cumplido con creces el proposito principal de la recoleccion de noticias. El primer deber de la prensa,’ escribió Robert Lowe en el Times en 1852, ‘es obtener la más temprana y correcta inteligencia de los eventos de la época e instantáneamente, al revelarlos, hacerlos propiedad común de la nación. El estadista recoge su información en secreto y por medios secretos; guarda hasta la inteligencia actual del día con ridículas precauciones”. La prensa, por el contrario, “vive de las revelaciones”. Las revelaciones de Assange en 2010 siguieron exactamente esta prescripcion, por lo que esta en peligro de pasar el resto de su vida en prisión.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

