El nuevo brote de coronavirus en Xinfadi, un mercado de verduras al por mayor de Beijing, ha recordado una vez más al pueblo chino que el virus no ha desaparecido y que estamos en la lucha contra él a largo plazo, una batalla que debemos ganar.

Las medidas de prevención y control en Pekín, la capital de China, estaban entre las más estrictas del país, pero aún así Pekín ha sido golpeada. Debemos aceptar la realidad de que el coronavirus es difícil de prevenir.

También debemos admitir que todavía sabemos poco sobre COVID-19. Nuestro conocimiento es aún limitado sobre de dónde viene el virus, cómo se propaga y cómo deben ser tratados los pacientes de COVID-19.

Esto determina que cuando todavía hay muchos países afectados por la epidemia, es imposible para China erradicar completamente el virus. La epidemia puede estallar en direcciones inesperadas, y debemos ser capaces de soportar tales situaciones y responder de manera efectiva. Lo que sucedió en Beijing es muy probable que no sea el final de la propagación interna de COVID-19 en China.

Para hacer frente a COVID-19 a largo plazo, debemos hacer al menos dos cosas. Primero, debemos dejar que nuestro sistema de prevención y control sea incesante. Debemos ser capaces de detectar nuevos casos confirmados de manera oportuna, y rápidamente bloquear y cortar la cadena de infección. Debemos ganar todas las luchas, confinar cada brote a un rango relativamente pequeño y evitar que se extienda a lo largo y ancho de las regiones. Esta es una prueba difícil para nosotros.

En segundo lugar, nuestra lucha contra COVID-19 debe ser más precisa y exacta. No debemos permitir que la nueva movilización local para el control de la epidemia provoque un pánico a gran escala o incluso nacional. Debemos evitar que la nueva epidemia local afecte a la reanudación del trabajo y la producción.

Esta vez, Beijing ha respondido con rapidez y contundencia en las zonas locales seleccionadas, pero no ha anunciado un aumento del nivel de respuesta de emergencia de COVID-19 en toda la ciudad. Esto ha obtenido el apoyo general de la opinión pública.

En los últimos dos meses, lugares de toda China han estado luchando para contener el virus mientras se impulsaba la reanudación del trabajo y la producción. China ha acumulado mucha experiencia en este sentido. A medida que se prolonga la lucha contra el virus, China debe aumentar la eficacia de sus medidas antiepidémicas e intentar contener el nuevo brote, de modo que el impacto en la vida de las personas se reduzca al mínimo y no se interrumpa la recuperación económica del país. Esto puede ser visto como el salvavidas para ganar esta batalla.

El pueblo chino confía en que la epidemia en Beijing puede ser contenida y el país tiene la capacidad de contener estas situaciones en cualquier lugar de China. Los residentes de Pekín están preocupados por los detalles del último brote, pero no hubo un gran pánico. Mucha gente cree que la situación mejorará después de uno o dos períodos de incubación del virus. Esta mentalidad madura es un reflejo del éxito inicial del país en la lucha contra el virus.

Cada vez más gente no sugiere que se responsabilice a los funcionarios en un epicentro en particular de inmediato, lo que demuestra su actitud de búsqueda de la verdad. Todos los lugares, mientras se dedican a la prevención y control del virus a largo plazo, deberían prestar atención a los intereses públicos. La gente necesita seguridad, así como una vida y un trabajo normales. A menos que se encuentren en circunstancias extremas, la gente no acoge con agrado las medidas extremas.

Beijing puede controlar rápidamente la epidemia, y esto no está en duda. Esperemos que Beijing, sobre la base de la experiencia nacional antiepidémica, pueda ganar esta lucha con un costo mínimo y demostrar nuevos progresos. Esta es la expectativa de los residentes de Beijing, así como de todo el pueblo chino.

Artículo original en inglés The Global Times

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator