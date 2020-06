La ATP ha querido homenajear al tenis latino con un reportaje sobre los triunfos más emblemáticos sobre superficie de hierba de tenistas de esta procedencia. Cuatro españoles (Nadal, Santana, Gimeno y Feli López), otros tantos argentinos (Vilas, Del Potro, Nalbandian y Frana) y un chileno (Jaime Fillol) son los protagonistas.

Pese a que la superficie por antonomasia del tenis latino ha sido siempre la tierra batida, en su némesis, la hierba, también se encuentran actuaciones memorables por parte de este grupo de tenistas. Así lo ha querido dejar claro la ATP con un reportaje a modo de homenaje en un año en el que, desgraciadamente, no habrá tenis sobre hierba al cancelarse toda la gira por culpa de la crisis mundial del coronavirus.

El artículo en cuestión destaca los diez momentos más importantes del tenis latino sobre césped. En ellos aparece, como no podía ser de otra manera, Rafa Nadal con sus dos títulos en Wimbledon, Manolo Santana con el suyo en el All England Club, Feliciano López al conquistar Queen’s por primera vez y Andrés Gimeno con su título en Eastbourne. Por parte argentina están: la final de Nalbandian en Wimbledon 2002, la medalla de bronce de Del Potro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la Masters Cup de Vilas en 1974 y el título de Javier Frana en Nottingham. Por último, cierra la lista el chileno Jaime Fillol, abuelo materno de Nicolás Jarry, con un título ATP y varias finales sobre pasto.

Primer título de Nadal en Wimbledon

Tras dos años seguidos quedándose a las puertas, a la tercera fue la vencida para el manacorí. En el denominado por muchos como el mejor partido de la historia de este deporte, Nadal logró su primer trofeo de Wimbledon rompiendo una racha de 40 victorias consecutivas del suizo Roger Federer en el All England Club, además de cortarle también otra de 65 victorias seguidas sobre hierba.

En un duelo agónico de casi cinco horas de juego e interrumpido en varias ocasiones por la lluvia, Nadal levantó los brazos tras imponerse por 9-7 en el quinto set. Por primera vez desde 1966, un español volvía a reinar en Wimbledon, siendo además el primer tenista desde Bjorn Borg en 1980 en encadenar Roland Garros y Wimbledon en un mismo año.

Vilas se lleva el Masters sobre hierba en 1974

La aversión del tenista argentino al césped era de sobra conocida, llegando a decir que el pasto era para las vacas. Pero para sorpresa de todos, el zurdo arrasó en la hierba de Melbourne para llevarse la Copa de Maestros del año 1974. Leyendas como John Newcombe, Borg, Raúl Ramírez o Ilie Nastase, este último en la gran final, no pudieron hacer nada para evitar la coronación de Vilas en aquella Masters Cup. Este título serviría como rampa de lanzamiento para sus otras dos victorias en hierba, ambas en el Open de Australia de 1978 y 1979.

Santana, el pionero español en Wimbledon

Todavía antes de la Era Abierta, el ex director del Mutua Madrid Open se consagró en la hierba londinense tras batir en la edición de 1966 al estadounidense Dennis Ralston por 6-4 11-9 y 6-4. Ese sería, a la postre, el último Grand Slam que levantaría en su brillante carrera, tras haber dejado su sello en Roland Garros (1961 y 1964) y US Open (1965). Tras Santana, un auténtico pionero en el deporte de la raqueta, vendrían siete campeones españoles más sobre hierba.

La final de Nalbandian en Wimbledon 2002

Fue, sin duda, toda una sorpresa. Antes de este torneo, el argentino no sabía lo que era jugar un sólo partido en una superficie como esta. Siendo el último cabeza de serie del cuadro, el número 32, el ‘Rey David‘ se abrió paso hacia la gran final aunque no sin sufrimiento, teniendo que agotar los cinco sets en cuartos de final (vs Lapentti) y semifinales (vs Malisse). Pese a perder con claridad la final contra el australiano Lleyton Hewitt, Nalbandian sigue siendo, a día de hoy, el único tenista sudamericano en alcanzar dicho logro en toda la historia del torneo.

El histórico bronce de Del Potro en Londres 2012

El tandilense no ha ganado todavía ningún título en esta superficie, pero sí que ha dejado algunas actuaciones para el recuerdo, como su paso por los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuya sede fue el All England Club de Wimbledon. Tras caer en una épica semifinal ante Federer por 19-17 en el tercer set, dos días después y sin mostrar ni un ápice de cansancio, Del Potro se llevaría el bronce tras doblegar al número dos del mundo por aquel entonces, el serbio Novak Djokovic, por 7-5 y 6-4. Un año después y en el mismo escenario, Djokovic se tomaría la revancha al acceder a la final de Wimbledon tras otro maratoniano encuentro a cinco mangas.

Andrés Gimeno triunfa en Eastbourne

Resultó ser el primer título de un tenista español sobre hierba en la inaugurada Era Abierta. Tras dejar en el camino a rivales muy duros como Borg o Nastase, el campeón más veterano de Roland Garros se coronó también en la hierba de Eastbourne. Lo curioso es que, una semana después, Gimeno no acusó la dificultad del cambio de superficie proclamándose campeón en la arcilla de Gstaad.

Doblete de Nadal en el All England Club

Tras no poder defender su título en 2009 por una lesión en la rodilla, Nadal acudía a Wimbledon 2010 habiendo recuperado su corona de Roland Garros y de paso, también el número uno del mundo. Tras derrotar al checo Tomas Berdych en la final, el balear se convirtió en el primer tenista español en repetir título en Wimbledon y el noveno en llegar a los ocho en el total de Grand Slams. El actual número dos del mundo es, con Feli López, el español más laureado sobre césped, gracias a sus tres títulos en Londres (Wimbledon y Queen’s) y el de Stuttgart en 2015.

Feliciano conquista Queen’s, el culmen de su carrera individual

Aquella semana de junio de 2017 fue como un sueño para el toledano, que sumó el primero de sus dos títulos en este ATP 500 superando hasta a cuatro top20 del ránking en aquel momento (Stan Wawrinka, Tomas Berdych, Marin Cilic entre ellos). El triunfo no llegó sin dramatismo, puesto que López tuvo que salvar puntos de partido tanto en su encuentro de cuartos de final frente a Berdych como en la final ante Cilic. Dos años más tarde, el actual director del Mutua Madrid Open repetiría título en la capital británica, derrotando a Gilles Simon en otra dramática final para igualar a Nadal en el palmarés de españoles con más títulos ATP en hierba, tras los dos que conquistó en Eastbourne (2013 y 2014).

Jaime Fillol y su gran adaptación al pasto

El abuelo materno del chileno Nicolás Jarry también tuvo sus buenos momento sobre hierba. Pese a que siempre fue más exitoso en canchas lentas, Fillol, que llegó a ser número 14 del mundo en 1974, también llegó a disputar tres finales en hierba. La primera la perdió ante el australiano Ray Ruffels en Meriton (Estados Unidos). Fue a la tercera cuando pudo levantar un título en la superficie más rápida del circuito, saliendo triunfador en la ciudad brasileña de Itaparica en 1982, derrotando a su compatriota Ricardo Acuña.

La semana fantástica de Javier Frana en Nottingham

El argentino conquistó el último trofeo de su carrera en el torneo de Nottingham de 1995. En sus tres últimos partidos logró la hazaña de doblegar a tres auténticos especialistas sobre hierba, como fueron el británico Greg Rusedski y los australianos Patrick Rafter y Tood Woodbridge. Frana, por aquel entonces en el puesto 48 del ranking mundial, terminó con un récord de una victoria por dos derrotas en finales sobre hierba tras ceder en Newport en los años 1991 y 1993. Junto con Vilas, es el único argentino campeón sobre hierba en el circuito ATP.

