Una leyenda como el sueco charló con Marca sobre diversos temas. Comenzó con su hijo Leo Borg, que es una promesa del tenis. Luego, Bjorn habló sobre el `Big 3´ y su hegemonía además de mojarse sobre quién puede acabar con más títulos.

El diario Marca entrevistó a uno de esos jugadores que pasaron a la historia del tenis por todos sus éxitos. Borg marcó un antes y un después en este deporte con su rivalidad ante McEnroe. Roland Garros le vio erigirse campeón en numerosas ocasiones hasta que llegó Rafa. En cambio el sueco ha tenido bonitas palabras para el español. Además ha declarado que siempre será el favorito en el segundo Grand Slam de la temporada.

Su hijo Leo Borg

Bjorn Borg es uno de los mejores tenistas de la historia. El legado ha pasado a su hijo que a pesar de su juventud muestra gran ambición buenos dotes para este deporte como reconoce su padre. “Lo más importante es que él, a pesar de sus 17 años, tiene la ambición por ser un buen jugador. Y creo que en la academia de Nadal va a encontrar las facilidades para mejorar. Podrá entrenar en diferentes superficies y se encontrará con jóvenes como él, de diferentes partes del mundo, y en las mismas circunstancias“.

Elogios a la Rafa Nadal Academy

Bjorn Borg explicó que la Rafa Nadal Academy es una de las mejores del mundo. Está esperando que se abran fronteras para que Leo pueda volver a entrenar en sus instalaciones. “Estamos esperando que se abran las fronteras en España. La academia de Nadal es una de las mejores del mundo. Leo ha estado tres veces y le encantó. Yo tuve la oportunidad de pasar una semana hace un año. Fuimos después de la Laver Cup que se jugó en Ginebra. Tienen unas grandes instalaciones, buen programa y buenos entrenadores“.

Su pronta retirada del tenis

Todos opinan que el sueco de no haberse retirado tan pronto hubiera tenido una carrera mucho más exitosa quizás cerca del famoso `Big 3´. En cambio Borg añadió que personalmente está muy contento con su carrera al ser preguntado por cuántos títulos de Grand Slam más hubiera ganado de seguir unos años más en activo. “La verdad es que no sé cuántos hubiera ganado. Yo estoy muy contento de la carrera que tuve a pesar de retirarme muy joven. El tenis fue una parte importante de mi vida y me lo pasé muy bien, pero no me arrepiento de la decisión de dejarlo. Hay más cosas, como la felicidad. El tenis ahora me sigue gustando, sobre todo si juegan los mejores“.

El cambio de su época a la actual

Este deporte tenis está en constante evolución. “Es difícil comparar porque el tenis de ahora no tiene nada que ver con el de mi época porque le pegan mucho más fuerte a la pelota. Yo considero que cada momento tiene su campeón. En su día estaba Rod Laver, que ganó por dos veces el Grand Slam; luego vinieron McEnroe, Connors, Vilas y yo mismo. Y la gente se identificaba con ellos igual que hoy lo hace con Rafa, Roger o Novak” explicó al ser cuestionado sobre que generación era mejor si la suya o la del presente.

El `Big 3´

Muchos ex tenistas han afirmado que el parón perjudica a estos tres tenistas que están marcando la mejor época del tenis en cuanto a rivalidad. “Yo creo que a Federer, Nadal y Djokovic les quedan algunos años más de tenis, pero no muchos más. Los tres serán recordados por lo que han hecho en la pista pero también fuera. Aunque llegará un día en que la nueva generación tome el relevo con Tsitsipas, Zverev…”

Luego sobre sí son los Grand Slam los que eligen al mejor de la historia no quiso mojarse y elogió a los tres. “A mí no me gustaría quedarme solo con uno. De hecho, aparte de Rafa, Roger y Novak, no me olvidaría de Murray. Los cuatro han ganado mucho y es difícil empezar ahora a compararles para decidir cuál es el mejor“. “Me gustan los tres. A la gente le atrae verles jugar y la rivalidad que mantienen. Sus finales son todas emocionantes“.

En cambio sí opinó que Djokovic tiene muchas posibilidades de convertirse en el mejor de la historia. “Yo también pienso que tiene muchas opciones de ser el número uno en títulos por la manera como está jugando en los últimos tiempos. Es una lucha interesante“.

Jugar contra Rafa

Borg tuvo grandes palabras para Rafa Nadal, el tenista que superó todos sus récords en la Philippe Chatrier. “Sus registros en tierra son increíbles. No habrá nadie como él sobre esa superficie en la historia. Mientras siga jugando, Rafa siempre va a ser el favorito número uno para llevarse Roland Garros“.

“Me hubiera gustado jugar un partido con Nadal en tierra. A mí también me gustaba mucho jugar en esa superficie” añadió al ser preguntado contra quién le gustaría disputar un encuentro de los tenistas actuales.

A favor de la unión ATP/WTA

Desde hace algunos meses se rumorea con que la ATP y la WTA tienen muchas opciones de fusionarse y trabajar juntas de cara al futuro. El de Estocolmo se mostró a favor de esta posible unión entre los dos organismos. “En mis tiempos ya se hablaba de ello. Yo no veo razón por la que no puedan trabajar juntos hombres y mujeres. A mí me encanta ver tenis femenino. Tienen jugadoras con una gran personalidad y que saben de qué va el juego. Con los dos circuitos unidos, el tenis, sin duda, sería aún más fuerte“.

Con información del Canal Tenis

Confirmado.net