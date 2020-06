Alejandra Vivanco, abogada – experta en contratación pública, subcontralora, señaló que en esta emergencia sanitaria las instituciones encargadas del control y la regulación debieron alertar a las instituciones públicas sobre las normas que debían seguir para adquirir los productos sanitarios en esta emergencia.

Sobre la adquisición de insumos médicos con sobreprecio, la experta mencionó a Pichincha Universal que el propio Servicio de Rentas Internas (SRI) pudo alertar de estas irregularidades ya que conoce en cuánto están adquiriendo los productos los oferentes y por qué monto los están vendiendo.

“Todas estas Instituciones debieron y pudieron establecer controles para que la compra pública se haga dentro del marco de precios establecidos (…) tal cual los precios referenciales en la obra pública donde sí existe referencia”.

Respecto a la compra de insumos médicos realizada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Vivanco recordó que no está dentro de sus competencias la adquisición de este tipo de productos, pero que debido a la coyuntura se vieron obligados a proveerse.

“Ellos improvisaron por la emergencia nacional pero no es el giro de su negocio, no tenían experiencia en esto, sin embargo no quiere decir que no se dio un proceso previo para verificar y hacer el estudio de mercado”.

Vivanco mencionó que ante la inexperiencia de los gobiernos locales el Sercop debía establecer precios referenciales máximos y mínimos lo cual hubiera evitado especulación, pero al no contar con este insumo las autoridades compararon precios entre lo que se les ofrecía.

Confirmado.net / Pichincha Universal