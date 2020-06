Pedro Brieger es un reconocido periodista, escritor, sociólogo, analista especializado en temas internacionales. El argentino nos concedió una entrevista para analizar la realidad que vive la región a raíz de la crisis sanitaria. También comenta sobre la persecución política-judicial que sufren varios líderes progresistas.

“Nuestras naciones nacieron en su momento de la independencia con un poder económico, un poder político, un poder mediático y un poder judicial que respondía a los intereses de las clases dominantes que construyeron esos países, por lo tanto los poderes judiciales siempre estuvieron al servicio del poder económico, del poder político y del poder mediático y van de la mano.”

Agregó que hoy en día es difícil concretar golpes de estado como hubo en el siglo pasado cuando los militares salían a las calles en numerosos países, derrocaban gobiernos, cerraban parlamentos, prohibían partidos políticos, asesinaban y desaparecían gente a mansalva, la realidad cambió, hoy es bastante más difícil.

“La persecución política viene desde otro lugar, viene desde un poder judicial que como dije antes siempre sirvió a los intereses de las clases dominantes hasta el día de hoy y que en muchos países no fue modificado, no fue modificado de raíz de la misma manera que no fue modificado el poder económico, el poder diplomático y en cierta medida el poder político, esto es hubo gobiernos progresistas que accedieron al gobierno, la pregunta es si accedieron al poder y desde el gobierno pensaron que podían modificar muchas cosas pero hay que hacerlos de raíz y uno es el poder judicial”.

Brieger dijo que hoy esos poderes judiciales son un arma política fundamental para sostener a esas clases dominantes, para sacar del juego a Rafael Correa, a Lula da Silva, a Cristina Fernández y a otros casos (Evo Morales).

“La utilización de lo que hoy se llama Lawfare es real y viene acompañado por supuesto de un poder mediático gigantesco que tampoco en esencia en la mayoría de países se ha modificado”.

El Coronavirus y sus consecuencias

El mundo enfrenta varios desafíos en tiempos de Coronavirus. Pese a la emergencia sanitaria, crisis social, catástrofe económica en donde los sectores más vulnerables son los más perjudicados, los gobiernos enfrentan graves y masivas protestas.

Estados Unidos es uno de ellos, la pandemia ha puesto al descubierto una serie de falencias en su sistema sanitario lo que a llevado a ser el país más perjudicado con casi 2 millones de contagiados y más de 111.000 muertos de acuerdo a los datos de la Universidad John Hopkins .

A la crisis sanitaria se ha sumado la crisis social a raíz del asesinato de George Floyd lo que ha revivido el fantasma del racismo.

El analista internacional, Pedro Brieger dijo que este caso confronta el poder político con sectores que se sienten marginado.

“En este caso hay un reclamo en la protesta que es muy difícil que el gobierno central pueda responder de manera positiva que es acabar con la brutalidad policial (…) no es lo mismo que eliminar una Ley..”

En la entrevista también se aborda la crisis diplomática entre Estados Unidos con China, la situación de Venezuela, la nueva realidad de los medios a partir de la Covid-19, entre otros temas.

Confirmado.net